Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Вратарь сборной Финляндии первым взял пенальти на Евро-2020

12 Июня 2021, 22:20,

На чемпионате Европы-2020 зрители увидели первый незабитый пенальти. Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки взял удар с одиннадцати метров, который наносил полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Напомним, что из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, которого госпитализировали после потери сознания, матч сборных Дании и Финляндии приходилось прерывать.

Следить за последними минутами матча в Копенгагене можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии, Лукаш Градецки
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России