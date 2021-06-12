​Вратарь сборной Финляндии первым взял пенальти на Евро-2020

На чемпионате Европы-2020 зрители увидели первый незабитый пенальти. Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки взял удар с одиннадцати метров, который наносил полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Напомним, что из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, которого госпитализировали после потери сознания, матч сборных Дании и Финляндии приходилось прерывать.

Следить за последними минутами матча в Копенгагене можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.