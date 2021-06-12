​Вратарь сборной Финляндии первым взял пенальти на Евро-2020

|
12 Июня 2021, 22:20,
|
|
На чемпионате Европы-2020 зрители увидели первый незабитый пенальти. Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки взял удар с одиннадцати метров, который наносил полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
Напомним, что из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, которого госпитализировали после потери сознания, матч сборных Дании и Финляндии приходилось прерывать.
Следить за последними минутами матча в Копенгагене можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Сборная Финляндии, Лукаш Градецки