​Возлюбленная Эриксена выбегала на поле, её успокаивали футболисты

Второй день Евро-2020 подарил любителям футбола тревожную ситуацию. Кристиан Эриксен во время матча Дания – Финляндия оказался на газоне. Судя по данным датских СМИ, у полузащитника произошла остановка сердца. Благодаря усилиям медиков, Эриксена увозили в госпиталь в сознании. Сейчас его состояние стабильно.

Вскоре после того, как Эриксен упал на газон, на поле выбежала его возлюбленная Сабрина Квист Йенсен. Она пыталась подойти к Кристиану, но её не пропустили. Каспер Шмейхель и Симон Кьяер успокаивали девушку, родившую Эриксену двоих детей.

В 20:45 по Москве УЕФА обещает объявить решение по судьбе матча Дания – Финляндия.