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​Возлюбленная Эриксена выбегала на поле, её успокаивали футболисты

12 Июня 2021, 20:39,

Второй день Евро-2020 подарил любителям футбола тревожную ситуацию. Кристиан Эриксен во время матча Дания – Финляндия оказался на газоне. Судя по данным датских СМИ, у полузащитника произошла остановка сердца. Благодаря усилиям медиков, Эриксена увозили в госпиталь в сознании. Сейчас его состояние стабильно.

Вскоре после того, как Эриксен упал на газон, на поле выбежала его возлюбленная Сабрина Квист Йенсен. Она пыталась подойти к Кристиану, но её не пропустили. Каспер Шмейхель и Симон Кьяер успокаивали девушку, родившую Эриксену двоих детей.

В 20:45 по Москве УЕФА обещает объявить решение по судьбе матча Дания – Финляндия.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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