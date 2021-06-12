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​«Скорая не могла выехать на поле»: болельщики обрушились на УЕФА с критикой

12 Июня 2021, 20:51,

Весь футбольный мир сейчас держит кулаки за Кристиана Эриксена. В матче против Финляндии полузащитник сборной Дании оказался на газоне. Местные СМИ писали о том, что у игрока произошла остановка сердца.

Позже появилось фото, судя по которому Эриксен покидал футбольное поле в создании, хотя и в кислородной маске. В настоящий момент футболист проходит обследование в одной из клиник Копенгагена, что подтвердили в Датской федерации футбола.

Между тем, болельщики в социальных сетях подвергли жёсткой критике УЕФА из-за того, что реанимационная машина скорой помощи не могла выехать на поле во время матча Дания - Финляндия. Впрочем, информация не подтверждена, ведь стадионы 4-й категории не должны иметь проблем такого характера.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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Комментарии (11)
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1
Misha_diablo_football
12 Июня 2021, 21:24

Здоровья Кристиану, надеюсь вернется ещё на поле в этом турнире, такое впечатление что на соперников России навели нехилую порчу))...

0
ингерман
12 Июня 2021, 21:45

ай.. обряд? )))

4
jUMPER
12 Июня 2021, 21:10

вот басурмане...еще закрыли въезд болельщикам из России...))) поучитесь у нас проводить спортивные соревнования большого масштаба...))) только тявкать можете

1
Bourgignon Alex
12 Июня 2021, 21:38

в России нет болельщиков, есть одни отморозки! раньше такие на Британских островах водились, да все к счастью перевелись. остались только в России да на Балканах. Так что нечего таким в Европе делать!

1
kalibr
12 Июня 2021, 21:28

Наши коновалы бы и палец об палец не ударили.

6
sagittarius
12 Июня 2021, 21:08

Возможно, что причина невыезда скорой на поле кроется не в плохой организации, а в чём-то другом, например медицинский персонал не посчитал нужным. В любом случае Кристиану здоровья и скорого возвращения в футбол, если это возможно. А если нет, то чёрт с ним, с футболом, здоровье важнее.

0
ингерман
12 Июня 2021, 21:44

совершенно верно.. врачи проводившие реанимацию были в теме..

3
ARTUR
12 Июня 2021, 21:00

вот тебе и европа где все для людей.... жуть полная ..

0
ингерман
12 Июня 2021, 21:43

дундук..

0
ARTUR
12 Июня 2021, 21:52

он у меня есть можешь припасть

2
Bourgignon Alex
12 Июня 2021, 21:38

в России уже везли бы в морг

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