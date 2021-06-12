​«Скорая не могла выехать на поле»: болельщики обрушились на УЕФА с критикой

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12 Июня 2021, 20:51,
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Весь футбольный мир сейчас держит кулаки за Кристиана Эриксена. В матче против Финляндии полузащитник сборной Дании оказался на газоне. Местные СМИ писали о том, что у игрока произошла остановка сердца.
Позже появилось фото, судя по которому Эриксен покидал футбольное поле в создании, хотя и в кислородной маске. В настоящий момент футболист проходит обследование в одной из клиник Копенгагена, что подтвердили в Датской федерации футбола.
Между тем, болельщики в социальных сетях подвергли жёсткой критике УЕФА из-за того, что реанимационная машина скорой помощи не могла выехать на поле во время матча Дания - Финляндия. Впрочем, информация не подтверждена, ведь стадионы 4-й категории не должны иметь проблем такого характера.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
Здоровья Кристиану, надеюсь вернется ещё на поле в этом турнире, такое впечатление что на соперников России навели нехилую порчу))...
ай.. обряд? )))
вот басурмане...еще закрыли въезд болельщикам из России...))) поучитесь у нас проводить спортивные соревнования большого масштаба...))) только тявкать можете
в России нет болельщиков, есть одни отморозки! раньше такие на Британских островах водились, да все к счастью перевелись. остались только в России да на Балканах. Так что нечего таким в Европе делать!
Наши коновалы бы и палец об палец не ударили.
Возможно, что причина невыезда скорой на поле кроется не в плохой организации, а в чём-то другом, например медицинский персонал не посчитал нужным. В любом случае Кристиану здоровья и скорого возвращения в футбол, если это возможно. А если нет, то чёрт с ним, с футболом, здоровье важнее.
совершенно верно.. врачи проводившие реанимацию были в теме..
вот тебе и европа где все для людей.... жуть полная ..
дундук..
он у меня есть можешь припасть
в России уже везли бы в морг