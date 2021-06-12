​«Скорая не могла выехать на поле»: болельщики обрушились на УЕФА с критикой

Весь футбольный мир сейчас держит кулаки за Кристиана Эриксена. В матче против Финляндии полузащитник сборной Дании оказался на газоне. Местные СМИ писали о том, что у игрока произошла остановка сердца.

Позже появилось фото, судя по которому Эриксен покидал футбольное поле в создании, хотя и в кислородной маске. В настоящий момент футболист проходит обследование в одной из клиник Копенгагена, что подтвердили в Датской федерации футбола.

Между тем, болельщики в социальных сетях подвергли жёсткой критике УЕФА из-за того, что реанимационная машина скорой помощи не могла выехать на поле во время матча Дания - Финляндия. Впрочем, информация не подтверждена, ведь стадионы 4-й категории не должны иметь проблем такого характера.