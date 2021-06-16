​Стал известен характер травмы Фернандеса

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16 Июня 2021, 17:10,
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В среду вечером сборная России проводит матч чемпионата Европы против Финляндии. В первом тайме российская команда потеряла одного из ведущих футболистов в лице Марио Фернандеса. Защитник неудачно приземлился и был заменён на Вячеслава Караваева.
Как сообщает пресс-служба сборной России, у Фернандеса имеется подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Футболист был доставлен в больницу для прохождения обследования.
Следить за вторым таймом матча Финляндия – Россия можно в трансляции в текстовом формате.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес