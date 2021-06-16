​Стал известен характер травмы Фернандеса

В среду вечером сборная России проводит матч чемпионата Европы против Финляндии. В первом тайме российская команда потеряла одного из ведущих футболистов в лице Марио Фернандеса. Защитник неудачно приземлился и был заменён на Вячеслава Караваева.

Как сообщает пресс-служба сборной России, у Фернандеса имеется подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Футболист был доставлен в больницу для прохождения обследования.

Следить за вторым таймом матча Финляндия – Россия можно в трансляции в текстовом формате.