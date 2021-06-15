«Отработал блестяще!»: Губерниев прокомментировал скандал с Бузовой

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с певицей и популярной ведущей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Пересмотрел эфир. Отработал блестяще! Оскорблений с моей стороны не было», - гласит сообщение спортивного комментатора в «Телеграме».

Напомним, что конфликт разгорелся после того, как Губерниев спросил у Ольги, употребляет ли она алкоголь по утрам. В ответ Бузова расплакалась и назвала комментатора «дном» и «не мужчиной».

В среду, 16 июня, сборная России проведет второй матч на чемпионате Европы. Соперником команды Черчесова будет Финляндия.

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