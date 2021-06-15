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«Отработал блестяще!»: Губерниев прокомментировал скандал с Бузовой

15 Июня 2021, 10:25,

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с певицей и популярной ведущей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Пересмотрел эфир. Отработал блестяще! Оскорблений с моей стороны не было», - гласит сообщение спортивного комментатора в «Телеграме».

Напомним, что конфликт разгорелся после того, как Губерниев спросил у Ольги, употребляет ли она алкоголь по утрам. В ответ Бузова расплакалась и назвала комментатора «дном» и «не мужчиной».

В среду, 16 июня, сборная России проведет второй матч на чемпионате Европы. Соперником команды Черчесова будет Финляндия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Губерниев, Ольга Бузова
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Комментарии (2)
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1
Карыч Кар
15 Июня 2021, 11:37

Она ведь такая ранимая....Поэтому коньяк с утра даёт раскованность. А толстокожий Губерниев не понимает переживаний богЭмы. А вообще не могу понять: зачем её приволокли ?

2
White_Shark
15 Июня 2021, 11:14

Не смотрю ящик уже года 4 и поражаюсь, какое мракобесие там творится... В мой любимый футбол уже залезла Бузова... Какая-то оргия ради рейтингов.

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