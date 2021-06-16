​Сборная России поблагодарила Бузову за совет

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16 Июня 2021, 19:14,
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На днях Ольга Бузова стала гостьей эфира «Матч ТВ». Телезвезда отметилась пламенной речью, попытавшись подбодрить игроков сборной России перед ключевым матчем чемпионата Европы против Финляндии. В итоге российская команда отпраздновала минимальную победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Алексей Миранчук, поразивший верхний угол ворот.
«Шли вперёд, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет», - говорится в обращении пресс-службы сборной России к Ольге Бузовой в Instagram.
Теперь сборная России будет готовиться к игре против Дании, которая состоится в Копенгагене 21 июня.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Ольга Бузова