​Сборная России поблагодарила Бузову за совет

На днях Ольга Бузова стала гостьей эфира «Матч ТВ». Телезвезда отметилась пламенной речью, попытавшись подбодрить игроков сборной России перед ключевым матчем чемпионата Европы против Финляндии. В итоге российская команда отпраздновала минимальную победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Алексей Миранчук, поразивший верхний угол ворот.

«Шли вперёд, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет», - говорится в обращении пресс-службы сборной России к Ольге Бузовой в Instagram.

Теперь сборная России будет готовиться к игре против Дании, которая состоится в Копенгагене 21 июня.