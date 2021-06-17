Уткин раскритиковал Дзюбу за действия после матча с Финляндией

Василий Уткин раскритиковал форварда российской сборной Артёма Дзюбу. Журналист обратил внимание на эпизод, случившийся после матча против Финляндии. Дзюба, который по ходу матча был заменён, забрал себе обратно повязку капитана у Георгия Джикии и отправился благодарить фанатов.

«Феноменально самовлюбленный перец», - оценил Уткин Дзюбу.

Журналист напомнил, что после проигранного матча против Бельгии Артём Дзюба не стал благодарить фанатов, но на этот раз сделал это, вернув себе повязку.

«Для фоточек», - прокомментировал ситуацию Уткин.

Напомним, что сборная России в среду обыграла Финляндию благодаря голу Алексея Миранчука.