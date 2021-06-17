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Уткин раскритиковал Дзюбу за действия после матча с Финляндией

17 Июня 2021, 18:25,

Василий Уткин раскритиковал форварда российской сборной Артёма Дзюбу. Журналист обратил внимание на эпизод, случившийся после матча против Финляндии. Дзюба, который по ходу матча был заменён, забрал себе обратно повязку капитана у Георгия Джикии и отправился благодарить фанатов.

«Феноменально самовлюбленный перец», - оценил Уткин Дзюбу.

Журналист напомнил, что после проигранного матча против Бельгии Артём Дзюба не стал благодарить фанатов, но на этот раз сделал это, вернув себе повязку.

«Для фоточек», - прокомментировал ситуацию Уткин.

Напомним, что сборная России в среду обыграла Финляндию благодаря голу Алексея Миранчука.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Василий Уткин
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Комментарии (3)
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0
online
17 Июня 2021, 18:54

Мда... вот это капитан, ничего не скажешь.

0
Хамидуллин Рамиль
17 Июня 2021, 18:37

Бревно!

0
k-007
17 Июня 2021, 18:58

рукоблуд

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