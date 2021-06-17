Уткин раскритиковал Дзюбу за действия после матча с Финляндией

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17 Июня 2021, 18:25,
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Василий Уткин раскритиковал форварда российской сборной Артёма Дзюбу. Журналист обратил внимание на эпизод, случившийся после матча против Финляндии. Дзюба, который по ходу матча был заменён, забрал себе обратно повязку капитана у Георгия Джикии и отправился благодарить фанатов.
«Феноменально самовлюбленный перец», - оценил Уткин Дзюбу.
Журналист напомнил, что после проигранного матча против Бельгии Артём Дзюба не стал благодарить фанатов, но на этот раз сделал это, вернув себе повязку.
«Для фоточек», - прокомментировал ситуацию Уткин.
Напомним, что сборная России в среду обыграла Финляндию благодаря голу Алексея Миранчука.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Василий Уткин
Мда... вот это капитан, ничего не скажешь.
Бревно!
рукоблуд