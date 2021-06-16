​Губерниев: «Лучшими сегодня были Головин и Дзюба»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посредством своего канала в Telegram поделился мыслями по итогам победного для сборной России матча против Финляндии (1:0).

Губерниев поздравил сборную с важной победой, но при этом отметил, что временами обе команды показывали на поле чудовищный футбол по качеству.

Анализируя персональные действия футболистов сборной России, Губерниев написал, что лучшими на поле были Александр Головин и Артём Дзюба. Что касается автора гола, то комментатор поблагодарил Алексея Миранчука за этот мяч, но при этом добавил, что сзади так играть нельзя.