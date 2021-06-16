«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии

Оценки футболистам Станислава Черчесова

Матч Финляндия – Россия идеально подходит для футбольной мудрости: «результат на табло останется, игра забудется». Вспомнить особо нечего – равная игра двух одинаковых по классу команд. Что, конечно же, комплимент для Финляндии и не самое лучшее резюме для России. Зато команда Станислава Черчесова (и болельщики) может порадоваться первой победе на Евро-2020.

Офсайд Похьянпало сильно выручил российскую сборную, по сценарию игры есть вопросы. Много вопросов. Даже статистика говорит об игре равных по классу команд: владение мячом: 41 – 59, удары по воротам 11 – 14, удары в створ 1 – 3. Не будем забывать, что Финляндию называли главным аутсайдером нашей группы. Чьи усилия позволили российской сборной минимально обыграть финнов? Выставляем субъективные оценки футболистам Черчесова.

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 7,0. Первый Матвей в составе сборной России, первый его матче в стартовом составе и сразу первый «сухарь». В отличие от Шунина Сафонов обошёлся без ошибок, сделал добротный сейв после удара Пукки, «подавал» себя уверенно, за что ему огромное спасибо.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. А вот оборона сборной России даже в победном матче – тихий ужас. Такое количество свободных зон, такое количество проигранных эпизодов, что простая игра в пас от финнов ставит в тупик. Лучшим в тройке был Джикия, который своими двумя отборами заслужил не самую плохую оценку.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 4,5. Далее идёт Игорь Дивеев, всего трижды выигравший верховую борьбу за семь эпизодов. Частенько терял позицию, в панике бросаясь на мяч в штрафной площади, но были и крутые эпизоды. Например, два подката с заблокированными ударами Похьянпало и Пукки.

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ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 4,0. В старании Дмитрию не откажешь, но именно через левый полуфланг финны проходили очень легко. Баринов постоянно терял соперников, бросался в рискованные подкаты, отбирал мяч сзади, ни разу не сыграв чисто. Проиграл позицию Похьянапало, забившему из офсайда.

МАРИО ФЕРНАНДЕС – б/о. Желаем здоровья русскому бразильцу! Этот Евро для сборной России просто наполнен травмами.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,5. Один из самых неожиданных «инструментов» Черчесова. Кузяева загнали на левый фланг обороны (что в матче с финнами означало постоянное подключение к атаке) и со своими функциями Далер справился. Дважды очень опасно прострелил, создав моменты, трижды обыграл соперника 1 в 1, выиграл пять единоборств.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 4,0. Вроде бы «всю жизнь» Оздоев играет второй темп при атаках Дзюбы и Кузяева, но никак Магомед не может наладить реализацию. Шикарный момент создали для него в первом тайме – пробил выше ворот с семи метров. При исполнении прямых обязанностей ничем не запомнился и был заменён после часа игры.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Огромный объём работы при минимальной яркости. Зобнин вытоптал весь центр поля, однако нельзя сказать, что на фоне финнов чем-то выделялся. Сыграл как Шюллер. Трижды сфолил, трижды фол заработал, два раза мяч отнял, два раза потерял в дриблинге.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 7,5. Автор победного гола и обладатель трёх ключевых передач – лучший показатель матча Финляндии и России. Минимум суматохи, максимум обострения. Сегодня Алексей Миранчук показал самый взрослый футбол в составе обеих команд, пусть и не блистал особо.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 6,5. Насчёт суматохи продолжим разговор тут. Головин по традиции невероятно активен, однако слишком много спешит, принимая решения непонятные партнёрам. Загрузил большое количество обостряющих передач (9), но только две из них достались адресату. Повысить бы КПД…

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АРТЁМ ДЗЮБА – 7,0. С персональным опекуном на плечах вышел сегодня Дзюба, но смог 11 раз выиграть верх, хотя и другие защитники сборной Финляндии помогали Араюри. Хорошо магнитил мяч, отдав две обостряющие передачи, одна из которых превратилась в ассист на Миранчука.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – б/о.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – б/о.

МАКСИМ МУХИН – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.