Боярский: «Если Россия проиграет Финляндии, Черчесов должен подать в отставку»

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о втором поединке сборной России на чемпионате Европы-2020. Соперником подопечных Станислава Черчесова будет команда Финляндии.

«Дзюба будет биться, но даже он не спасет. Если сборная России проиграет, Черчесов должен подать в отставку. Думаю, так и случится», - приводит слова народного артиста РФ издание Sport24.

Игра состоится сегодня, 16 июня, начало - 16:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В первом туре соревнований Россия потерпела крупное поражение от Бельгии со счетом 0:3.

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