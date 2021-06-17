Канчельскис: «Обыграли Финляндию - уже цари»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от поединка национальной команды против Финляндии на чемпионате Европы-2020. Подопечные Станислава Черчесова одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Победили 1:0 и праздник в стране! Очнитесь! Давайте говорить правду в глаза, а то сказки рассказывают. Обыграли Финляндию - уже цари. Данию не обыграем», - приводит слова Канчельскиса «Рейтинг Букмекеров».

Благодаря вчерашнему успеху сборная России поднялась на второе место в турнирной таблице квартета B. В заключительном туре подопечным Черчесова предстоит встреча с командой Дании. Игра состоится в Копенгагене 21 июня, начало - 22:00 мск.

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