Ярошик: «Сборная России - мёртвая команда»

Бывший футболист Иржи Ярошик оценил игру сборной России против команды Финляндии.

Несмотря на то, что Ярошик назвал сборную России мёртвой командой, экс-футболист ЦСКА не отрицает, что у команды Станислава Черчесова есть возможность выйти в плей-офф чемпионата Европы 2020 года, но для этого нужно хорошо провести встречу с Данией. В интервью для «Спорт-Экспресса».

Ярошик высказался, что в последние 30 минут игры против Финляндии, чешский эксперт не увидел у России желания играть в футбол.

15 июня Иржи Ярошик раскритиковал руководство ЦСКА, которое уволило Ивицу Олича спустя 2 месяца после назначения.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».