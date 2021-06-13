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Деменко: «Я верил, что наши могут достойно выступить, но тут все было провально»

13 Июня 2021, 11:53,

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение сборной России от сборной Бельгии со счётом 0:3.

«Для меня результат оказался очень неожиданным. По большому счету, у наших не получилось ничего. Мы просто оборонялись и ничего не могли создать, придумать против этого соперника. Осадок остался неприятный, честно говоря. Одно дело проиграть, но по игре какие-то моменты создавать, а тут совсем другое дело. Я ожидал большего от нашей сборной.

Возможно, очень повлияли грубые ошибки в защите, которые привели к голам. Для такой команды такие ошибки в обороне недопустимы. Особенно вот этот первый мяч. Скорее всего, он во многом поменял ход встречи.

То, что играли в четыре защитника, а не в пять, роли не сыграло. Да, Лукаку хорошо действовал на острие, выждал свои моменты. Но ребята не успевали перестраиваться в полузащите. Линия защиты контролировала лишь двух игроков, поэтому один защитник вполне мог попробовать выдвигаться ближе к центру поля. Но меня расстроило именно то, что проиграли без создания каких-либо моментов. Я верил, что наши могут достойно выступить, но тут все было провально», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Максим Деменко
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