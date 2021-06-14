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Фан-зона Евро-2020 во Львове разыграет 50 сертификатов на поход в финскую сауну

14 Июня 2021, 23:15,

Фан-зона Евро-2020 во Львове продолжает заманивать болельщиков розыгрышами и призами. Если в матче второго игрового дня турнира между сборными России и Бельгии болельщиками наливали по 100 литров бесплатного пива за каждый гол команды Роберто Мартинеса, то на очередной матч россиян придумана новая акция.

Во время матча Россия - Финляндии жители Львова и гости города могут выиграть один из 50 сертификатов на посещение финской сауны. Об этом сообщает аккаунт фан-зоны в «Инстаграме».

Матч Финляндия - Россия состоится 16 июня и начнется в 16:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Финляндии
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