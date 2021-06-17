Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок

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17 Июня 2021, 11:18,
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Сборная России во втором туре группового этапа чемпионата Европы победила команду Финляндии со счётом 1:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь удивил, но на этот раз скорее с приятной стороны. Наставник перетряхнул стартовый состав на матч против команды Финляндии так сильно, что могло показаться, будто он пошёл на поводу у публики. На скамейку сели виновники в первых двух голах от бельгийцев Андрей Семёнов и Антон Шунин, а на поле их заменили молодые Матвей Сафонов и Игорь Дивеев, которых требовали в сборную на протяжении последнего года. Вдобавок к тому Черчесов ещё и нашёл на поле места одновременно и Головину, и Миранчуку. Да и Баринов вернулся в линию обороны, что убрало путаницу в опорной зоне, где было слишком много исполнителей.
Единственный гол забил Миранчук, Сафонов и Дивеев сыграли спокойно и надёжно. Если суммировать, то получается, что в этот раз все задумки Черчесова и требования общественности дали результат. При этом будь россияне чуть удачливее, то и результат мог быть более комфортным для нашей команды. В конце концов, будем честны, наши моменты были поострее, чем у финнов. Скандинавы вообще мало чем интересным отметились, лишь доказав, что победа над датчанами была стечением обстоятельств.
В решениях Черчесова интересно другое. Второй турнир подряд складывается любопытная ситуация – команда готовится к одному игровому плану, делая ставку на одних футболистов, но по ходу форума умудряется полностью измениться. Три года назад на чемпионате мира наставник выстраивал атаку, заточенную под быстрого Смолова, а на выходе получился коллектив с ярко выраженной башней в атаке. Вспомним ещё, что для Черчесова тогда был важен Дзагоев как некий плеймейкер в середине поля, но из-за травмы он выбыл, и тренер перестроил команду под Черышева.
Теперь случилось некоторое дежавю. Прежде всего, мы увидели, что центр поля с Головиным и Миранчуком – вполне рабочий вариант. Будет очень странно, если теперь на матче против датчан кого-то из них не будет. Хавбек «Монако» – один из лидеров команды, а представитель «Аталанты» теперь лучший бомбардир сборной на турнире. Так что Черчесову надо и дальше использовать обоих.
Можно также всех поздравить с новым вратарём. Учитывая молодость Сафонова, видимо, он теперь надолго будет первым номером национальной команды. Все этого давно ждали, и это случилось. По крайней мере в этом логики больше, чем в доверии к Шунину. Однако это опять же переобувание Черчесова в прыжке. Он верил в Шунина, не стал брать в команду Гилерме, который прекрасно провёл весну, чтобы не нервировать динамовца. Однако одной ошибки на Евро тренеру хватило, чтобы отказаться от своей позиции.
В общем, мы опять видим некое перерождение сборной России по ходу большого турнира. В прошлый раз это помогло нашей команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира, посмотрим, что получится в этот раз. Одно можно сказать наверняка – наставнику сборной Дании придётся поломать голову, чего ждать. Черчесов то наигрывает схему с тремя центральными защитниками, то резко всё меняет. То тренер несколько лет игнорирует возможность связки Миранчук – Головин, то вдруг в важнейший момент её выпускает. Что сделает Черчесов в следующий раз – предположить непросто. По сути, это некий хаос, и остаётся лишь гадать: то ли наш тренер готовит тайное оружие, то ли сам не очень понимает, что делать, и просто тасует всё на ходу.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
автору статьи нужно бывать почаще если не на стадионе , то хотя бы по телику смотреть игру , наверное автор , Колосков и еще Казавашвили или как его там , верили что ЭТА команда , в любом ее составе может выиграть у Бельгии , с ОГРОМНЕЙШИМ трудом выиграли у финов , ну побойтесь Бога , не срамитесь вы вот этими статейками , выход в евро УЖЕ ДОСТИЖЕНИЕ , ну не задирайте вы нос там где не стоит .... не орите вы про победы до игры .., это омерзительно просто . Как только жребий выпал , сразу же стали говорить что по силам обыграть бельгийцев , кем ??? тремя игроками ?? а датчане и фины просто так попали ??? и приедут погулять ??? выиграли у финов ЧУДОМ !!! почитайте с каким уважением Украина отзывается о македонцах , учитесь уже культуре , тактичности ... вот после таких вот высеров , реально охота что бы отодрали вас на всех уровнях и с особым цинизмом ...
В смысле смотреть? Россия априори должна побеждать всех потому то.. (ну мы все знаем почему)!
Автор врёт. Он рассчитываает, что будут читать олухи, не видевшие матч..Матч был абсолютно равный.. Не был засчитан гол финов из-за очень спорногот офсайда.. Не был удалён Баринов с жёлтой карточкой за удар по лицу соперника.. Сафонов ни разу не выручил, поскольку удары были мимо ворот в основном ил прямо в руки... Финны играли очень организованно и заслужили минимум ничью..А наглая ложь в том, что победа над Данией была якобы стечением обстоятельств... Посмотрите статистику. А Черчеса хвалить не за что.. У него не было другого выхода после провала...Ещё одна ложь, что якобы все сильнейшие в сборной..В сборной все блатные...
Думаешь авторы расччитывают что кто то будет читать дальше заголовка во времена 10секундного тиктока?
Для пользы дела было бы лучше проиграть финнам. Может всё-таки убрали бы из сборной это усато-лысое недоразумение. А так будет продолжаться клоунада дзюбо-черчесовская.
это можно сравнить разве что с ботинками, которые сильно натирали.
некто Стас походил в них день, а потом кремом обработал и газетой набил на ночь.
для этого не нужно быть гением.
в любом случае, хорошо что обработал и набил.
других ботинок у Стаса нет.
Не вижу повода радоваться как результату так и самой игре. Если резюмировать весь матч с финами ,то с Данией сб.России делать нечего.) А цитата из текста "Представитель «Аталанты» теперь лучший бомбардир сборной на турнире" это что - то с чем - то )),как бы этот бомбардир так и останется с одним мячом ,МОЩЬ ))))
с чего вдруг Дания, проигравшая финам, вдруг топ-сборной стала??
Может с того, что с ЧМ за 30 матчей проиграла только бельгии и по понятным причинам финляндии, при этом выиграв у англии и поляков 4-0 например?! Только не топ конечно. Но для наших - это космос. Правда без эриксона дания как польша без лёвы. Плохо что в гостях матч и у них 0 очков (скорее всего будет до матча)
Андрей, победа над финами - это признание того, что фины слабее бельгийцев - вот и всего. Бельгия должна нас вдесятером спокойно переигрывать. Не сложились карты так, чтоб у нас +/- звездных игроков поколение было, как в 2008-ом. Да и тот состав любил проиграть кому попало. А в нынешнем можно выделить только Марио, как игрока около-топ уровня.
"а представитель «Аталанты» теперь лучший бомбардир сборной на турнире", можно было перефразировать "автор единственного гола команды"...