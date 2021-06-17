Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок

Сборная России во втором туре группового этапа чемпионата Европы победила команду Финляндии со счётом 1:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь удивил, но на этот раз скорее с приятной стороны. Наставник перетряхнул стартовый состав на матч против команды Финляндии так сильно, что могло показаться, будто он пошёл на поводу у публики. На скамейку сели виновники в первых двух голах от бельгийцев Андрей Семёнов и Антон Шунин, а на поле их заменили молодые Матвей Сафонов и Игорь Дивеев, которых требовали в сборную на протяжении последнего года. Вдобавок к тому Черчесов ещё и нашёл на поле места одновременно и Головину, и Миранчуку. Да и Баринов вернулся в линию обороны, что убрало путаницу в опорной зоне, где было слишком много исполнителей.

Единственный гол забил Миранчук, Сафонов и Дивеев сыграли спокойно и надёжно. Если суммировать, то получается, что в этот раз все задумки Черчесова и требования общественности дали результат. При этом будь россияне чуть удачливее, то и результат мог быть более комфортным для нашей команды. В конце концов, будем честны, наши моменты были поострее, чем у финнов. Скандинавы вообще мало чем интересным отметились, лишь доказав, что победа над датчанами была стечением обстоятельств.

В решениях Черчесова интересно другое. Второй турнир подряд складывается любопытная ситуация – команда готовится к одному игровому плану, делая ставку на одних футболистов, но по ходу форума умудряется полностью измениться. Три года назад на чемпионате мира наставник выстраивал атаку, заточенную под быстрого Смолова, а на выходе получился коллектив с ярко выраженной башней в атаке. Вспомним ещё, что для Черчесова тогда был важен Дзагоев как некий плеймейкер в середине поля, но из-за травмы он выбыл, и тренер перестроил команду под Черышева.

Теперь случилось некоторое дежавю. Прежде всего, мы увидели, что центр поля с Головиным и Миранчуком – вполне рабочий вариант. Будет очень странно, если теперь на матче против датчан кого-то из них не будет. Хавбек «Монако» – один из лидеров команды, а представитель «Аталанты» теперь лучший бомбардир сборной на турнире. Так что Черчесову надо и дальше использовать обоих.

Можно также всех поздравить с новым вратарём. Учитывая молодость Сафонова, видимо, он теперь надолго будет первым номером национальной команды. Все этого давно ждали, и это случилось. По крайней мере в этом логики больше, чем в доверии к Шунину. Однако это опять же переобувание Черчесова в прыжке. Он верил в Шунина, не стал брать в команду Гилерме, который прекрасно провёл весну, чтобы не нервировать динамовца. Однако одной ошибки на Евро тренеру хватило, чтобы отказаться от своей позиции.

В общем, мы опять видим некое перерождение сборной России по ходу большого турнира. В прошлый раз это помогло нашей команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира, посмотрим, что получится в этот раз. Одно можно сказать наверняка – наставнику сборной Дании придётся поломать голову, чего ждать. Черчесов то наигрывает схему с тремя центральными защитниками, то резко всё меняет. То тренер несколько лет игнорирует возможность связки Миранчук – Головин, то вдруг в важнейший момент её выпускает. Что сделает Черчесов в следующий раз – предположить непросто. По сути, это некий хаос, и остаётся лишь гадать: то ли наш тренер готовит тайное оружие, то ли сам не очень понимает, что делать, и просто тасует всё на ходу.

Андрей Центров