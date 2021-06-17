Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок

17 Июня 2021, 11:18,

Сборная России во втором туре группового этапа чемпионата Европы победила команду Финляндии со счётом 1:0. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь удивил, но на этот раз скорее с приятной стороны. Наставник перетряхнул стартовый состав на матч против команды Финляндии так сильно, что могло показаться, будто он пошёл на поводу у публики. На скамейку сели виновники в первых двух голах от бельгийцев Андрей Семёнов и Антон Шунин, а на поле их заменили молодые Матвей Сафонов и Игорь Дивеев, которых требовали в сборную на протяжении последнего года. Вдобавок к тому Черчесов ещё и нашёл на поле места одновременно и Головину, и Миранчуку. Да и Баринов вернулся в линию обороны, что убрало путаницу в опорной зоне, где было слишком много исполнителей.

Единственный гол забил Миранчук, Сафонов и Дивеев сыграли спокойно и надёжно. Если суммировать, то получается, что в этот раз все задумки Черчесова и требования общественности дали результат. При этом будь россияне чуть удачливее, то и результат мог быть более комфортным для нашей команды. В конце концов, будем честны, наши моменты были поострее, чем у финнов. Скандинавы вообще мало чем интересным отметились, лишь доказав, что победа над датчанами была стечением обстоятельств.

В решениях Черчесова интересно другое. Второй турнир подряд складывается любопытная ситуация – команда готовится к одному игровому плану, делая ставку на одних футболистов, но по ходу форума умудряется полностью измениться. Три года назад на чемпионате мира наставник выстраивал атаку, заточенную под быстрого Смолова, а на выходе получился коллектив с ярко выраженной башней в атаке. Вспомним ещё, что для Черчесова тогда был важен Дзагоев как некий плеймейкер в середине поля, но из-за травмы он выбыл, и тренер перестроил команду под Черышева.

Теперь случилось некоторое дежавю. Прежде всего, мы увидели, что центр поля с Головиным и Миранчуком – вполне рабочий вариант. Будет очень странно, если теперь на матче против датчан кого-то из них не будет. Хавбек «Монако» – один из лидеров команды, а представитель «Аталанты» теперь лучший бомбардир сборной на турнире. Так что Черчесову надо и дальше использовать обоих.

Можно также всех поздравить с новым вратарём. Учитывая молодость Сафонова, видимо, он теперь надолго будет первым номером национальной команды. Все этого давно ждали, и это случилось. По крайней мере в этом логики больше, чем в доверии к Шунину. Однако это опять же переобувание Черчесова в прыжке. Он верил в Шунина, не стал брать в команду Гилерме, который прекрасно провёл весну, чтобы не нервировать динамовца. Однако одной ошибки на Евро тренеру хватило, чтобы отказаться от своей позиции.

В общем, мы опять видим некое перерождение сборной России по ходу большого турнира. В прошлый раз это помогло нашей команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира, посмотрим, что получится в этот раз. Одно можно сказать наверняка – наставнику сборной Дании придётся поломать голову, чего ждать. Черчесов то наигрывает схему с тремя центральными защитниками, то резко всё меняет. То тренер несколько лет игнорирует возможность связки Миранчук – Головин, то вдруг в важнейший момент её выпускает. Что сделает Черчесов в следующий раз – предположить непросто. По сути, это некий хаос, и остаётся лишь гадать: то ли наш тренер готовит тайное оружие, то ли сам не очень понимает, что делать, и просто тасует всё на ходу.

Андрей Центров

0
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (12)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
KLINSMANN
17 Июня 2021, 13:22
А Черышев почему не играет?
1
ARTUR
17 Июня 2021, 12:40

автору статьи нужно бывать почаще если не на стадионе , то хотя бы по телику смотреть игру , наверное автор , Колосков и еще Казавашвили или как его там , верили что ЭТА команда , в любом ее составе может выиграть у Бельгии , с ОГРОМНЕЙШИМ трудом выиграли у финов , ну побойтесь Бога , не срамитесь вы вот этими статейками , выход в евро УЖЕ ДОСТИЖЕНИЕ , ну не задирайте вы нос там где не стоит .... не орите вы про победы до игры .., это омерзительно просто . Как только жребий выпал , сразу же стали говорить что по силам обыграть бельгийцев , кем ??? тремя игроками ?? а датчане и фины просто так попали ??? и приедут погулять ??? выиграли у финов ЧУДОМ !!! почитайте с каким уважением Украина отзывается о македонцах , учитесь уже культуре , тактичности ... вот после таких вот высеров , реально охота что бы отодрали вас на всех уровнях и с особым цинизмом ...

1
HG2017
17 Июня 2021, 12:55

В смысле смотреть? Россия априори должна побеждать всех потому то.. (ну мы все знаем почему)!

2
Онт
17 Июня 2021, 12:08

Автор врёт. Он рассчитываает, что будут читать олухи, не видевшие матч..Матч был абсолютно равный.. Не был засчитан гол финов из-за очень спорногот офсайда.. Не был удалён Баринов с жёлтой карточкой за удар по лицу соперника.. Сафонов ни разу не выручил, поскольку удары были мимо ворот в основном ил прямо в руки... Финны играли очень организованно и заслужили минимум ничью..А наглая ложь в том, что победа над Данией была якобы стечением обстоятельств... Посмотрите статистику. А Черчеса хвалить не за что.. У него не было другого выхода после провала...Ещё одна ложь, что якобы все сильнейшие в сборной..В сборной все блатные...

1
HG2017
17 Июня 2021, 12:57

Думаешь авторы расччитывают что кто то будет читать дальше заголовка во времена 10секундного тиктока?

30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
Карыч Кар
17 Июня 2021, 12:00

Для пользы дела было бы лучше проиграть финнам. Может всё-таки убрали бы из сборной это усато-лысое недоразумение. А так будет продолжаться клоунада дзюбо-черчесовская.

0
crocodile
17 Июня 2021, 11:55

это можно сравнить разве что с ботинками, которые сильно натирали.
некто Стас походил в них день, а потом кремом обработал и газетой набил на ночь.
для этого не нужно быть гением.
в любом случае, хорошо что обработал и набил.
других ботинок у Стаса нет.

3
Марченко Максим
17 Июня 2021, 11:42

Не вижу повода радоваться как результату так и самой игре. Если резюмировать весь матч с финами ,то с Данией сб.России делать нечего.) А цитата из текста "Представитель «Аталанты» теперь лучший бомбардир сборной на турнире" это что - то с чем - то )),как бы этот бомбардир так и останется с одним мячом ,МОЩЬ ))))

0
Витаминович Алексей
17 Июня 2021, 12:03

с чего вдруг Дания, проигравшая финам, вдруг топ-сборной стала??

0
HG2017
17 Июня 2021, 13:01

Может с того, что с ЧМ за 30 матчей проиграла только бельгии и по понятным причинам финляндии, при этом выиграв у англии и поляков 4-0 например?! Только не топ конечно. Но для наших - это космос. Правда без эриксона дания как польша без лёвы. Плохо что в гостях матч и у них 0 очков (скорее всего будет до матча)

1
DezmaN
17 Июня 2021, 11:37

Андрей, победа над финами - это признание того, что фины слабее бельгийцев - вот и всего. Бельгия должна нас вдесятером спокойно переигрывать. Не сложились карты так, чтоб у нас +/- звездных игроков поколение было, как в 2008-ом. Да и тот состав любил проиграть кому попало. А в нынешнем можно выделить только Марио, как игрока около-топ уровня.

4
Misha_diablo_football
17 Июня 2021, 11:37

"а представитель «Аталанты» теперь лучший бомбардир сборной на турнире", можно было перефразировать "автор единственного гола команды"...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду