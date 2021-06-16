Фернандес будет готов к матчу против Дании

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16 Июня 2021, 22:09,
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Защитник сборной России Марио Фернандес должен восстановиться к матчу против Дании после повреждения в игре с Финляндией.
В первом тайме поединка против Финляндии Марио Фернандес неудачно приземлился после верховой борьбы, из-за чего не смог продолжить встречу и был заменён Вячеславом Караваевым. Сразу же по завершению матча игрок ЦСКА отправился в больницу, где не подтвердили перелом шейных позвонков.
В эфире «Матч ТВ» российский специалист Дмитрий Черышев заявил, что после медицинского обследования Фернандес носит специальный пояс (манжет), который поможет ему подготовиться к игре против Дании.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес, Дмитрий Черышев