Фернандес будет готов к матчу против Дании

Защитник сборной России Марио Фернандес должен восстановиться к матчу против Дании после повреждения в игре с Финляндией.

В первом тайме поединка против Финляндии Марио Фернандес неудачно приземлился после верховой борьбы, из-за чего не смог продолжить встречу и был заменён Вячеславом Караваевым. Сразу же по завершению матча игрок ЦСКА отправился в больницу, где не подтвердили перелом шейных позвонков.

В эфире «Матч ТВ» российский специалист Дмитрий Черышев заявил, что после медицинского обследования Фернандес носит специальный пояс (манжет), который поможет ему подготовиться к игре против Дании.