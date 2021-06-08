​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России

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08 Июня 2021, 13:38,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постепенно выходит на финишную прямую в представлении участников чемпионата Европы. Прежде чем присмотреться к наиболее статусным командам, мы рассказываем о сборной России.
Путь на Евро
Сборная России была в числе первых команд, которые застолбили за собой билеты на чемпионат Европы. В своей отборочной группе команда Станислава Черчесова не смогла зацепиться за очки в матчах против Бельгии, но в матчах против остальных соперников не было допущено ни единой осечки.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|10
|10
|0
|0
|40:3
|30
|2
|Россия
|10
|8
|0
|2
|33:8
|24
|3
|Шотландия
|10
|5
|0
|5
|16:19
|15
|4
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|15:20
|10
|5
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|13:17
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:51
|0
Для сборной России это будет шестое выступление на чемпионатах Европы. Лучшего результата команда добилась в 2008 году под руководством Гуса Хиддинка. Тогда россияне разделили бронзу континентального футбольного форума с Турцией. «Наши парни» в четвертьфинале прошли мощную сборную Голландии, подарив всей России большой праздник. А вот в полуфинале последовало крупное поражение от Испании.
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратари
|Антон Шунин
|Динамо
|Юрий Дюпин
|Рубин
|Матвей Сафонов
|Краснодар
|Защитники
|Марио Фернандес
|ЦСКА
|Игорь Дивеев
|ЦСКА
|Вячеслав Караваев
|Зенит
|Андрей Семёнов
|Ахмат
|Фёдор Кудряшов
|Антальяспор
|Георгий Джикия
|Спартак
|Юрий Жирков
|Зенит
|Полузащитники
|Денис Черышев
|Валенсия
|Магомед Оздоев
|Зенит
|Дмитрий Баринов
|Локомотив
|Роман Зобнин
|Спартак
|Александр Головин
|Монако
|Алексей Миранчук
|Аталанта
|Рифат Жемалетдинов
|Локомотив
|Алексей Ионов
|Краснодар
|Даниил Фомин
|Динамо
|Далер Кузяев
|Зенит
|Андрей Мостовой
|Зенит
|Денис Макаров
|Рубин
|Максим Мухин
|Локомотив
|Нападающие
|Александр Соболев
|Спартак
|Антон Заболотный
|Сочи
|Артём Дзюба
|Зенит
После объявления состава сборной России для подготовки к Евро Станислав Черчесов привычно оказался под ударом. Главных претензий было две – отсутствие даже в резервном списке Маринато Гилерме, которого признали лучшим вратарём сезона РПЛ, а также Фёдора Смолова, который мог расширить вариативность игры команды в атаке. Журналисты и фанаты могут сколько угодно высказывать своё мнение, но решения принимает тренер, ведь именно он ответственен за результат.
По ходу подготовительного периода вирусной ангиной заболел перспективный Арсен Захарян. А уже после объявления итоговой заявки травму получил Фёдор Кудряшов. Пока что он остаётся в заявочном листе, ведь есть надежда, что защитник восстановится к третьему матчу группового этапа.
Звезда
В плане медийности главной звездой сборной России является её капитан Артём Дзюба. В игровом же плане выделяется полузащитник Александр Головин, который уже три сезона провёл в «Монако». На старте сезона 2020/2021 Головин получил травму, выбившую его из строя на всю осень. Восстановившись, российский футболист начал приносить пользу монегаскам. В 21 матче чемпионата Франции Александр отметился 14 результативными действиями – 5 голов и 9 ассистов. В российском футбольном обществе давно говорят о том, что Головину пора уже переходить в более статусный клуб по европейским меркам. Недавно футболист заявил, что готов пойти на такой шаг, хотя не зациклен на этом.Embed from Getty Images
Тренер
После неудачного Евро-2016 сборную России принял Станислав Черчесов. Поначалу команда откровенно не блистала, и тренер регулярно оказывался под ударом. Были опасения, что российская команда провалит домашний чемпионат мира, но, к счастью, они не подтвердились. Сборная России под руководством Черчесова на мундиале добралась до четвертьфинала, а могла забраться и дальше, будь удача на российской стороне в серии пенальти против Хорватии. Несмотря на успешное выступление на чемпионате мира, Черчесова продолжают критиковать. На Евро-2020 тренер попробует снова утереть нос своим критикам.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|12 июня
|Бельгия - Россия
|16 июня
|Финляндия - Россия
|21 июня
|Россия - Дания
После четвертьфинала чемпионата мира сборная России рассчитывает успешно выступить и на континентальном футбольном форуме. Минимальной задачей команды Станислава Черчесова является выход в плей-офф. А там можно подумать и о чём-то большем. Сборная Хорватии, с которой сборная России на равных боролась на чемпионате мира, добралась до финала мундиаля. Так почему бы не помечтать о финале Евро или даже о трофее?
Прогноз
Сборная Бельгии в группе В считается явным фаворитом. Второе место, если быть объективными, должна занимать сборная Дании. У датчан очень приличный подбор футболистов, многие из них выступают в топовых чемпионатах. Кроме того, команда Дании будет принимать Россию в родном Копенгагене, что тоже может стать важным фактором. Наш прогноз – сборная России займёт 3 место в группе. Вопрос в том, станет ли третье место проходным в плей-офф. Держа в голове сравнение показателей третьих мест всех групп, команде Станислава Черчесова важно позаботиться хотя бы о трёх очках и о хорошей разности мячей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, команды Евро-2020
едут побеждать ? ))))
Смотри руки не отбей пока будешь по клаве свои коронки настукивать))