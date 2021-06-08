​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постепенно выходит на финишную прямую в представлении участников чемпионата Европы. Прежде чем присмотреться к наиболее статусным командам, мы рассказываем о сборной России.

Путь на Евро

Сборная России была в числе первых команд, которые застолбили за собой билеты на чемпионат Европы. В своей отборочной группе команда Станислава Черчесова не смогла зацепиться за очки в матчах против Бельгии, но в матчах против остальных соперников не было допущено ни единой осечки.

М Команда И В Н П РМ О 1 Бельгия 10 10 0 0 40:3 30 2 Россия 10 8 0 2 33:8 24 3 Шотландия 10 5 0 5 16:19 15 4 Кипр 10 3 1 6 15:20 10 5 Казахстан 10 3 1 6 13:17 10 6 Сан-Марино 10 0 0 10 1:51 0

Для сборной России это будет шестое выступление на чемпионатах Европы. Лучшего результата команда добилась в 2008 году под руководством Гуса Хиддинка. Тогда россияне разделили бронзу континентального футбольного форума с Турцией. «Наши парни» в четвертьфинале прошли мощную сборную Голландии, подарив всей России большой праздник. А вот в полуфинале последовало крупное поражение от Испании.

Команда

Игрок Клуб Вратари Антон Шунин Динамо Юрий Дюпин Рубин Матвей Сафонов Краснодар Защитники Марио Фернандес ЦСКА Игорь Дивеев ЦСКА Вячеслав Караваев Зенит Андрей Семёнов Ахмат Фёдор Кудряшов Антальяспор Георгий Джикия Спартак Юрий Жирков Зенит Полузащитники Денис Черышев Валенсия Магомед Оздоев Зенит Дмитрий Баринов Локомотив Роман Зобнин Спартак Александр Головин Монако Алексей Миранчук Аталанта Рифат Жемалетдинов Локомотив Алексей Ионов Краснодар Даниил Фомин Динамо Далер Кузяев Зенит Андрей Мостовой Зенит Денис Макаров Рубин Максим Мухин Локомотив Нападающие Александр Соболев Спартак Антон Заболотный Сочи Артём Дзюба Зенит

После объявления состава сборной России для подготовки к Евро Станислав Черчесов привычно оказался под ударом. Главных претензий было две – отсутствие даже в резервном списке Маринато Гилерме, которого признали лучшим вратарём сезона РПЛ, а также Фёдора Смолова, который мог расширить вариативность игры команды в атаке. Журналисты и фанаты могут сколько угодно высказывать своё мнение, но решения принимает тренер, ведь именно он ответственен за результат.

По ходу подготовительного периода вирусной ангиной заболел перспективный Арсен Захарян. А уже после объявления итоговой заявки травму получил Фёдор Кудряшов. Пока что он остаётся в заявочном листе, ведь есть надежда, что защитник восстановится к третьему матчу группового этапа.

Звезда

В плане медийности главной звездой сборной России является её капитан Артём Дзюба. В игровом же плане выделяется полузащитник Александр Головин, который уже три сезона провёл в «Монако». На старте сезона 2020/2021 Головин получил травму, выбившую его из строя на всю осень. Восстановившись, российский футболист начал приносить пользу монегаскам. В 21 матче чемпионата Франции Александр отметился 14 результативными действиями – 5 голов и 9 ассистов. В российском футбольном обществе давно говорят о том, что Головину пора уже переходить в более статусный клуб по европейским меркам. Недавно футболист заявил, что готов пойти на такой шаг, хотя не зациклен на этом.

Тренер

После неудачного Евро-2016 сборную России принял Станислав Черчесов. Поначалу команда откровенно не блистала, и тренер регулярно оказывался под ударом. Были опасения, что российская команда провалит домашний чемпионат мира, но, к счастью, они не подтвердились. Сборная России под руководством Черчесова на мундиале добралась до четвертьфинала, а могла забраться и дальше, будь удача на российской стороне в серии пенальти против Хорватии. Несмотря на успешное выступление на чемпионате мира, Черчесова продолжают критиковать. На Евро-2020 тренер попробует снова утереть нос своим критикам.

Календарь и цели

Дата Матч 12 июня Бельгия - Россия 16 июня Финляндия - Россия 21 июня Россия - Дания

После четвертьфинала чемпионата мира сборная России рассчитывает успешно выступить и на континентальном футбольном форуме. Минимальной задачей команды Станислава Черчесова является выход в плей-офф. А там можно подумать и о чём-то большем. Сборная Хорватии, с которой сборная России на равных боролась на чемпионате мира, добралась до финала мундиаля. Так почему бы не помечтать о финале Евро или даже о трофее?

Прогноз

Сборная Бельгии в группе В считается явным фаворитом. Второе место, если быть объективными, должна занимать сборная Дании. У датчан очень приличный подбор футболистов, многие из них выступают в топовых чемпионатах. Кроме того, команда Дании будет принимать Россию в родном Копенгагене, что тоже может стать важным фактором. Наш прогноз – сборная России займёт 3 место в группе. Вопрос в том, станет ли третье место проходным в плей-офф. Держа в голове сравнение показателей третьих мест всех групп, команде Станислава Черчесова важно позаботиться хотя бы о трёх очках и о хорошей разности мячей.

Представление команд Евро-2020