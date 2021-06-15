​Черчесов: «Боюсь, Жирков на Евро-2020 больше не сыграет»

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу состояния Юрия Жиркова, получившего травму в стартовом матче Евро-2020 против команды Бельгии (0:3).

«Точный диагноз Жиркова сказать не могу, это объявит врач сборной. Боюсь, до конца турнира Жирков не сыграет», - заявил Черчесов журналистам на вторничной пресс-конференции.

В среду, 16 июня, сборная России проведёт матч против Финляндии. Очевидно, на левом фланге обороны можно ожидать выход Вячеслава Караваева. Именно он заменил Юрия Жиркова в стартовой игре на Евро-2020.