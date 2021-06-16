Финляндия - Россия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборные Финляндии и России откроют второй тур на чемпионате Европы 2020 года. Несмотря на то, что команды провели уже по одной игре, сложно предсказать, как будут развиваться события в этой встрече. Финны неожиданно обыграли Данию в стрессовом матче, реализовав единственный момент. Команда Станислава Черчесова не показала своих сильных сторон, уступив Бельгии (0:3).

В 16:00 смотрите матч на каналах Первый, «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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