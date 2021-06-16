Газизов: «Полностью доверяю Черчесову, жду сегодня победы России»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о предстоящем поединке сборной России против команды Финляндии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны всецело поддерживать. Жду победы», - приводит слова функционера издание Sport24.

Напомним, что поединок Финляндия - Россия состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало запланировано в 16:00 по местному времени.

В первом туре россияне разгромно уступили Бельгии (0:3), а финны взяли верх над Данией (1:0).