Капитан Финляндии: «Нас сломил отменённый гол»

Капитан сборной Финляндии Паулус Араюури высказался после матча с национальной командой России.

Араюури считает, что после отменённого гола в начале встречи игроки сборной Финляндии были психологически сломлены. Защитник финнов не отрицает, что Россию можно считать сильной командой, но при этом верит, что его коллектив мог зацепиться за очки. Для официального сайта УЕФА Араюури сказал, что гордится матчем на арене в Санкт-Петербурге.

После очной встречи у Финляндии и России по три очка в турнирной таблице группы F. В последнем туре россияне играют против Дании, а финская команда с Бельгией.