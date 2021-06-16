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Генич дал прогноз на матч Финляндия - Россия

16 Июня 2021, 09:49,

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем поединке сборной России против команды Финляндии на групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«Финны плотно обороняются, взломать их будет тяжело. Рассчитываю, что Россия выиграет и не пропустит. Прогноз - победа России и тотал меньше 3,5», - передает слова комментатора издание «Рейтинг Букмекеров».

Поединок сборных Финляндии и России состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что на старте турнира подопечные Станислава Черчесова крупно проиграли Бельгии (0:3), а финны сенсационно одолели Данию (1:0).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, прогнозы на футбол, Константин Генич, Сборная Финляндии
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