Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Экс-игрок сборной Финляндии Вайринен: «Казалось, что у сборной России был простой план»

17 Июня 2021, 15:49,

Бывший игрок сборной Финляндии Мика Вайринен в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по игре с национальной командой России.

Чего не хватило сборной Финляндии?

В первую очередь нам не хватило решимости в завершающей стадии атаки. Нам не хватило давления на ворота и организации в атаке. У нас есть игроки, которые способны создавать угрозу, но Финляндия недостаточно хорошо доводила мяч до них в этой игре.

Как вам сборная России?

Сборная России очень смело действовала в атаке, бросив вперед много игроков. Из-за этого они могли сразу прессинговать, когда мяч был потерян, а также проводить много времени в атаке. В то же время казалось, что у сборной России был простой план. Использовать навесы и забросы на Дзюбу, который скидывал мяч партнерам. Гол, как раз, хороший пример этому.

Что вы думаете о раскладах в группе?

Если Россия сможет организовать защиту лучше, а также прибавить в вариативности в атаке, то команда будет очень опасна. Финляндия нуждается в улучшении атаки. У нас было очень мало ударов по воротам. Всего два удара в створ за два матча. Это недостаточно, чтобы выигрывать матчи в долгосрочной перспективе. Финляндия очень опасна за счет работы Пукки и Похьянпало, но эти игроки нуждаются в поддержке. Посмотрим, какие выводы извлекут сборные России и Финляндии из этой игры, и как покажут себя в третьем туре.

Сергей Румянцев

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Финляндии, Мика Вайринен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду