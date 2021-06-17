Экс-игрок сборной Финляндии Вайринен: «Казалось, что у сборной России был простой план»

Бывший игрок сборной Финляндии Мика Вайринен в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по игре с национальной командой России.

Чего не хватило сборной Финляндии?

В первую очередь нам не хватило решимости в завершающей стадии атаки. Нам не хватило давления на ворота и организации в атаке. У нас есть игроки, которые способны создавать угрозу, но Финляндия недостаточно хорошо доводила мяч до них в этой игре.

Как вам сборная России?

Сборная России очень смело действовала в атаке, бросив вперед много игроков. Из-за этого они могли сразу прессинговать, когда мяч был потерян, а также проводить много времени в атаке. В то же время казалось, что у сборной России был простой план. Использовать навесы и забросы на Дзюбу, который скидывал мяч партнерам. Гол, как раз, хороший пример этому.

Что вы думаете о раскладах в группе?

Если Россия сможет организовать защиту лучше, а также прибавить в вариативности в атаке, то команда будет очень опасна. Финляндия нуждается в улучшении атаки. У нас было очень мало ударов по воротам. Всего два удара в створ за два матча. Это недостаточно, чтобы выигрывать матчи в долгосрочной перспективе. Финляндия очень опасна за счет работы Пукки и Похьянпало, но эти игроки нуждаются в поддержке. Посмотрим, какие выводы извлекут сборные России и Финляндии из этой игры, и как покажут себя в третьем туре.

Сергей Румянцев