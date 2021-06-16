Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итоги встречи между сборными России и Финляндии.

«Это был тяжёлый матч. Финляндия - команда непредсказуемая, особенно после победы над Данией. Все-таки Россия в любом случае превосходила финнов. Финляндия сегодня не удивила, решили играть от обороны, хотя забили гол в начале, но там ВАР помешал им. Честно скажу, Финляндия не впечатлила.

Что касается игры нашей сборной, видно, что наши боятся. На ребят давит и результат, не могут они раскрепоститься. Хорошо, что Миранчук забил очень важный гол, который даёт теперь преимущество нашей команде в этой ситуации. Теперь и с Данией можно вничью сыграть, победа теперь необязательна. Но честно сказать, это не та сборная России, которую мы хотели видеть. Я не знаю, что происходит с ребятами. Видно какое-то волнение, переживание, скованность. Я думал, что после забитого гола команда раскрепостится, но происходило все то же самое. Нет обострений особо, все-таки мы чаще отбираем мячи, нежели создаем моменты. Не хватает все-таки сборной в атакующих действиях», - сказал Деменко.