Кирьяков: «Мы должны играть с первых минут на победу, финны попробуют этим воспользоваться»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Финляндии.

«Понятно, что для нашей сборной это будет матч жизни и смерти. Нам кровь из носу нужно побеждать. Ничейный результат нас не устроит, потому что с трудом верится, что мы сможем обыграть Данию и сотворить сенсацию. Мы должны играть с первых минут на победу, финны это прекрасно понимают и попробуют этим воспользоваться, играя в таком же ключе, как и против датчан. Речь идет о цементированной обороне и попытках организовать быстрые контратаки или же создавать моменты при стандартах, мы видели, что они чрезвычайно опасны. Так что нам придется столкнуться с насыщенной обороной и думать, как её вскрывать. Нужно будет не пропускать быстрые атаки, не фолить вблизи своей штрафной. Где-то, наверное, наши футболисты будут пользоваться тактикой мелкого фола, сбивая ответные атаки финнов. Нюансов много, над этим сейчас надо очень серьёзно поработать, изучить соперника и выбрать правильную схему на игру с уклоном в атаку.

Изменения в составе команды нужны. С бельгийцами мы провалились, игра не получилась, прежде всего, в атаке. Мы были не так агрессивны, не так активны, побаивались соперника, хотя играли на своём поле. Поэтому надо все поменять и вносить коррективы в состав. Наверное, Миранчук должен получить свой шанс, так как является игроком атакующего плана, Головин наверняка останется. В средней линии тоже нужно будет что-то поменять, нужно решить, кого оставлять в опорной зоне, если хотим играть с выдвинутыми инсайдами и атакующими полузащитниками», - сказал Кирьяков.