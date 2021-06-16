Колосков: «Что касается игры, то впечатление, мягко говоря, не очень радостное»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча между сборными России и Финляндии в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат, конечно, ожидаемый. Другого мы и не могли представить. Если бы команда проиграла, это бы был крах и лишение всяких шансов на выход из группы. Победа это здорово. Все-таки этот результат позволяет рассчитывать на выход из группы, идти дальше, в четвертьфинал.

Что касается игры, то впечатление, мягко говоря, не очень радостное. Не было игры полноценной, современной, только эпизодами она просматривалась. На мой взгляд, проблема в том, что мы очень медленно начинаем атаки и продолжаем их, особенно в завершающей стадии. Мы долго думаем, кому отдать, медленно отдаем передачи, порой делаем это не вовремя.

Для того чтобы не просто выходить из группы, а продолжать играть дальше, нужно прибавлять в скорости, интенсивности, агрессии. Ну и нужно делать меньше ошибок при передачах, у нас просто огромное число плохих передач. Можно одной передачей создать момент, а можно все запороть, вот у нас в восьмидесяти процентах случаев получается второе. Тренеру есть над чем работать, но главное - победа. Интрига сохранилась, шансы пройти дальше есть», - сказал Колосков.