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Колосков: «Что касается игры, то впечатление, мягко говоря, не очень радостное»

16 Июня 2021, 19:06,

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча между сборными России и Финляндии в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат, конечно, ожидаемый. Другого мы и не могли представить. Если бы команда проиграла, это бы был крах и лишение всяких шансов на выход из группы. Победа это здорово. Все-таки этот результат позволяет рассчитывать на выход из группы, идти дальше, в четвертьфинал.

Что касается игры, то впечатление, мягко говоря, не очень радостное. Не было игры полноценной, современной, только эпизодами она просматривалась. На мой взгляд, проблема в том, что мы очень медленно начинаем атаки и продолжаем их, особенно в завершающей стадии. Мы долго думаем, кому отдать, медленно отдаем передачи, порой делаем это не вовремя.

Для того чтобы не просто выходить из группы, а продолжать играть дальше, нужно прибавлять в скорости, интенсивности, агрессии. Ну и нужно делать меньше ошибок при передачах, у нас просто огромное число плохих передач. Можно одной передачей создать момент, а можно все запороть, вот у нас в восьмидесяти процентах случаев получается второе. Тренеру есть над чем работать, но главное - победа. Интрига сохранилась, шансы пройти дальше есть», - сказал Колосков.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Вячеслав Колосков
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Комментарии (2)
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ARTUR
16 Июня 2021, 19:22

к вечеру протрезвел видимо , а то с утра уж очень бодренько предрекал разгром

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Dimauskas
16 Июня 2021, 19:08

Какая то победа безрадостная.
Сколько не смотрел так и не увидел офсайд.
И Марио как то жаль. На позвоночник так грохнуться - xpeн знает какие последствия будут.
И счёт при этом всего лишь 1:0.
Че то не то.

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