Объявлены результаты обследования Марио Фернандеса

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16 Июня 2021, 18:50,
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Пресс-служба сборной России обнародовала результаты обследования Марио Фернандеса. Защитник получил травму ещё по ходу первого тайма матча против Финляндии, неудачно приземлившись на газон. В срочном порядке Фернандеса доставили в больницу.
К счастью, повреждения позвоночника у Марио Фернандеса выявлено не было. Футболист отправится с командой из Санкт-Петербурга в Москву и будет находиться под наблюдением медицинского штаба.
Третий матч группового этапа Евро-2020 сборная России проведёт 21 июня против Дании в Копенгагене.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес