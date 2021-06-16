Объявлены результаты обследования Марио Фернандеса

Пресс-служба сборной России обнародовала результаты обследования Марио Фернандеса. Защитник получил травму ещё по ходу первого тайма матча против Финляндии, неудачно приземлившись на газон. В срочном порядке Фернандеса доставили в больницу.

К счастью, повреждения позвоночника у Марио Фернандеса выявлено не было. Футболист отправится с командой из Санкт-Петербурга в Москву и будет находиться под наблюдением медицинского штаба.

Третий матч группового этапа Евро-2020 сборная России проведёт 21 июня против Дании в Копенгагене.