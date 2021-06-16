Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы

В матче второго тура Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге принимала команду Финляндии.

Перед стартом Евро-2020 все считали Финляндию аутсайдером группы В, но так уж получилось, что к матчу против России игроки «Суоми» подошли в тремя очками в активе, а команда Черчесова имела не только ноль в графе набранных баллов, но и (-3) по разнице мячей. Первый домашний матч российской команде совсем не удался. «Наши парни» проиграли не Бельгии, а сами себе и схемам Черчесова, поэтому в игре против Финляндии пришлось догонять.

В матче второго тура российской команде не смог помочь Юрий Жирков, который вообще покинул расположение команды. До сих пор восстанавливается Фёдор Кудряшов, получивший повреждение на разминке перед товарищеской игрой с Болгарией. Тем не менее, Станислав Черчесов выбрал схему с тремя защитниками, отрядив в оборону Джикию, Дивеева и Баринова.

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И уже на третьей минуте «эти товарищи» пропустили гол от сборной Финляндии. Ужасный выход из обороны через короткий пас приводит к перехвату Райталы. Тот моментально навешивает на линию вратарской площади, откуда в падении бьёт Похьянпало, поражая ворота Сафонова. Шок и непонимание происходящего сменяются радостью – арбитр на повторе увидел небольшой офсайд у финского форварда, на табло снова загораются нули.

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Сборная России мяч взяла, но входила в игру очень долго. Один момент создать, правда, удалось, но прострел Кузяева, нашедший Оздоева на дальней штанге, голевым не стал. Магомед метров с семи бил без помех, однако направил мяч выше ворот. Финны же действовали очень уверенно и, казалось, совсем не боялись команду Черчесова. Атаки номинальных хозяев выглядели гораздо более резкими, а Пукки и Похьянпало ещё дважды выскакивали на ворота Сафонова. Но первый просто по мячу не попал в суматохе, а второго в подкате сблокировал Дивеев.

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Головной боли Черчесову добавила травма Марио Фернандеса, вместо которого появился Караваев. И, всё неплохо складывалось для финнов, но к концу тайма слишком прижались к воротам подопечные Канервы. Хотели, видимо, просто дождаться перерыва. И это у них не получилось. Артём Дзюба на линии штрафной площади мяч зацепил и оставил Миранчуку. Алексей чуть продвинулся вперёд и очень мощно пробил в дальний угол, направив мяч под перекладину.

Первый удар в створ ворот сборной России финны нанесли через 10 минут после старта второго тайма. Теему Пукки развернулся и метров с 16 пробил аккурат по позиции первого Матвея в составе сборной России. Сафонов легко справился с первым ударом в створ, игровой отрезок смотрелся очень тревожно. Финны много владели мячом, часто атаковали, откровенно захватив инициативу.

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Правда, такой сценарий для финнов с течением времени перешёл в минус. Теперь уже россияне играли на контратаках, а футболисты Канервы вязли в позиционных наступлениях. Реального шанса на ничью у финнов не было, а вот Далер Кузяев обязательно бы «закрыл» нервную концовку, в ходе контратаки пробив под штангу, но Градецки в блестящем броске спас сборную Финляндии.

Победила команда Станислава Черчесова, победила впервые на чемпионате Европы 2020. Натужно, сложно, но три очка в копилке. Выход сборной России в стадию плей-офф будет решаться на стадионе «Паркен» в Копенгагене.