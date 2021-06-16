Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы

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16 Июня 2021, 17:59,
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В матче второго тура Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге принимала команду Финляндии.
|45' Миранчук Алексей (0:1)
Перед стартом Евро-2020 все считали Финляндию аутсайдером группы В, но так уж получилось, что к матчу против России игроки «Суоми» подошли в тремя очками в активе, а команда Черчесова имела не только ноль в графе набранных баллов, но и (-3) по разнице мячей. Первый домашний матч российской команде совсем не удался. «Наши парни» проиграли не Бельгии, а сами себе и схемам Черчесова, поэтому в игре против Финляндии пришлось догонять.
В матче второго тура российской команде не смог помочь Юрий Жирков, который вообще покинул расположение команды. До сих пор восстанавливается Фёдор Кудряшов, получивший повреждение на разминке перед товарищеской игрой с Болгарией. Тем не менее, Станислав Черчесов выбрал схему с тремя защитниками, отрядив в оборону Джикию, Дивеева и Баринова.
И уже на третьей минуте «эти товарищи» пропустили гол от сборной Финляндии. Ужасный выход из обороны через короткий пас приводит к перехвату Райталы. Тот моментально навешивает на линию вратарской площади, откуда в падении бьёт Похьянпало, поражая ворота Сафонова. Шок и непонимание происходящего сменяются радостью – арбитр на повторе увидел небольшой офсайд у финского форварда, на табло снова загораются нули.
Сборная России мяч взяла, но входила в игру очень долго. Один момент создать, правда, удалось, но прострел Кузяева, нашедший Оздоева на дальней штанге, голевым не стал. Магомед метров с семи бил без помех, однако направил мяч выше ворот. Финны же действовали очень уверенно и, казалось, совсем не боялись команду Черчесова. Атаки номинальных хозяев выглядели гораздо более резкими, а Пукки и Похьянпало ещё дважды выскакивали на ворота Сафонова. Но первый просто по мячу не попал в суматохе, а второго в подкате сблокировал Дивеев.
Головной боли Черчесову добавила травма Марио Фернандеса, вместо которого появился Караваев. И, всё неплохо складывалось для финнов, но к концу тайма слишком прижались к воротам подопечные Канервы. Хотели, видимо, просто дождаться перерыва. И это у них не получилось. Артём Дзюба на линии штрафной площади мяч зацепил и оставил Миранчуку. Алексей чуть продвинулся вперёд и очень мощно пробил в дальний угол, направив мяч под перекладину.
Первый удар в створ ворот сборной России финны нанесли через 10 минут после старта второго тайма. Теему Пукки развернулся и метров с 16 пробил аккурат по позиции первого Матвея в составе сборной России. Сафонов легко справился с первым ударом в створ, игровой отрезок смотрелся очень тревожно. Финны много владели мячом, часто атаковали, откровенно захватив инициативу.
Правда, такой сценарий для финнов с течением времени перешёл в минус. Теперь уже россияне играли на контратаках, а футболисты Канервы вязли в позиционных наступлениях. Реального шанса на ничью у финнов не было, а вот Далер Кузяев обязательно бы «закрыл» нервную концовку, в ходе контратаки пробив под штангу, но Градецки в блестящем броске спас сборную Финляндии.
Победила команда Станислава Черчесова, победила впервые на чемпионате Европы 2020. Натужно, сложно, но три очка в копилке. Выход сборной России в стадию плей-офф будет решаться на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная России, Сборная Финляндии
Какая фееричная победа!Всех с праздником!Var отдельное спасибо!
Отскочили.
А Соболя надо было всё-таки пораньше выпускать, он достаточно живо вошел в игру, Дзюба уже старенький что бы 84 минуты играть.
Урра, всех с Победой, корявенькой конечно, но какая есть!!!
Ужасает качество ударов, пасов и мысли, радует настрой и самоотдача!!!
Что же, пусть будет маааленький такой праздник)))
И как только датчане могли поиграть такой Финляндии? Это днище какое- то...
Тем не менее,с победой болельщиков сб.России,не часто у вас радостные моменты бывают.)
игра была равно, играли два г....
самая унылая игра, которую я видел на Евро.
Три очка не пахнут, конечно.
Посмотрим как сыграет третий матч сборная!
ай если датые выиграюц у наших надо шобы финики с бельгами ничейку сгоняли.. тады выйдем с группы.. )))
тьфу тьфу...дожили...радаваемси победе над чухами...))) не пазорите мою седую холову...))) черечесов...пришли мине свой адрес...чесноку отправлю табе...бушь кармить своих сынов...))) прально шава сказал...шо 2008 ходу ни один ба ни ихрал из энтих в той сборной.
ясен пень. максимум Джикия и Головин с Фернандесом (россиянин. понимаешь)) в ротации.
холовин...хвернандос...жикия на лавку...)))
Всех с победой!
Наши сегодня лучше играли в пас низом, но как только начинались бестолковые навесы на Дзюбу, для наших соперников это было легко. Очень надеюсь, что Усач это увидел. Датчан тоже навесами не удивишь, нужно будет творить внизу. Защитники сегодня порадовали своими бесстрашными и уверенными отборами.
Нужен был результат и он достигнут , пока что хоть это , если Бнльгийцы сегодня вынесут Данию то возможно с данией будет полегче , но если дания зацепится за очки то россиянам будет сложно , очень сложно , фины поймали халяву в том матче , мне понравился Джикия , Головин , Баринов , хорошо вошли замены , Дзюба один раз так закашлялся что я думал что блеванет на поле... всех с победой !!!
Хорошо!
Важная победа для уверенности сборной.
Не самая убедительная, но ничего. В принципе финнам не дали ничего создать и это уже зачёт. Атака пока очень средненько. Индивидуальность выстрелила, получился породистый гол у Антона. Ещё понравился Рифат. Вот как бы переориентировать нашу игру на тех, кто может что то сделать красиво, а не мощно.
Финны, видимо, не восстановились после игры с датчанами. Последнюю треть матча они совсем не бежали и это очень нам было кстати.
У Алексея)
Да-да.)))
Саламычу, придется что-то придумывать с Данией, такой футбол не прокатит,эти закидушки уже читаются даже финамию.))) Марио здоровья крепкого!
Срочно телеграфирую в думу, чтобы срочно принимали закон ещё об одном государственном празднике - дне победы над Финляндией! Полку половцев и печенегов прибыло... Так, глядишь, скоро и Копенгаген будет наш!
С победой что ли!
Хотя игра вязкая и не совсем убедительная. Скептицизм громадный перед матчем с Данией, да и чуйка присутствует, что оные могут обыграть Бельгию.
Сегодня лучший... даже не знаю, возможно Дивеев, а вот кто худший, так это Зюба!
В общем, ждём следующий матч.
Усатому срочно Героя России присвоить!
Можно сразу дважды Героя!