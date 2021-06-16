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​Экс-игрок сборной Финляндии: «У России очень талантливая и сильная команда»

16 Июня 2021, 15:21,

Бывший игрок сборной Финляндии Пекка Лагербум поделился ожиданиями от матча против России.

- Как вам старт сборной Финляндии?

- Сборная Финляндии на удивление хорошо начала этот чемпионат Европы. Наша команда очень хорошо боролась со сборной Дании. Во многом, конечно, это случилось за счёт отличной обороны. Собственно, на этот чемпионат Европы мы пробились во многом за счёт грамотной игры в защите. Ну и, конечно, отбитый пенальти Градецки оказался очень важен.

- Что можете сказать о сборной России?

- У России очень талантливая и сильная команда. Есть очень крепкие футболисты, например, Головин, Дзюба, Черышев, Марио Фернандес. Заметил, что сборная России порой может играть через длинные передачи на Дзюбу, но может варьировать тактику и нагружать фланги. Простор для манёвра точно есть.

- Какие ожидания от матча?

Я думаю, что сборная России будет больше владеть мячом. На самом деле, очень интересно, какую тактику выберет сборная России. Посмотрим,  как они будут использовать свои индивидуальные качества. Сборной Финляндии надо строго играть в защите и ждать момент. В то же время, матч будет проходить в жару, так что не стоит думать только об обороне. Целый матч глубоко защищаться будет очень трудно, так что Финляндии надо стараться переходить центр поля и в какой-то момент придержать мяч. Уверен, игра будет очень интересная.

Ольга Ермакова

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Финляндии, Пекка Лагербум
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