Сёмин: «Для нас Евро сегодня только начинается»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин пообщался с журналистами в преддверии поединка сборных России и Финляндии на чемпионате Европы-2020.

«Нужно поддержать нашу сборную. Уверен, будет победа. Обыграем финнов и выйдем из группы, для нас Евро сегодня только начинается», - передает слова специалиста издание Sport24.

Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Добавим, что в этой группе также сыграют сборные Дании и Бельгии.