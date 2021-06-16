Сёмин: «Для нас Евро сегодня только начинается»

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16 Июня 2021, 10:27,
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Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин пообщался с журналистами в преддверии поединка сборных России и Финляндии на чемпионате Европы-2020.
«Нужно поддержать нашу сборную. Уверен, будет победа. Обыграем финнов и выйдем из группы, для нас Евро сегодня только начинается», - передает слова специалиста издание Sport24.
Матч Финляндия - Россия состоится сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Добавим, что в этой группе также сыграют сборные Дании и Бельгии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Юрий Сёмин, Сборная Финляндии