Как-то раз на Евро за Финляндию сыграли англичанин, ирландец, датчанин, русский, голландец, немец и американец

Роберт Тэйлор, Англия

Сборная Финляндии надолго запомнит дебютный матч на чемпионате Европы – «суоми» стали прямыми свидетелями жуткой ситуации с Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца прямо на поле. К счастью, врачи двух сборных при поддержке доктора стадиона смогли реанимировать лидера «Интера», вернув его с того света. Финны же добились минимальной победы – автором единственного мяча стал Йоэль Похьянпало. Если вы не провели шутливую стихотворную аналогию с фамилией известного актёра Вилли Хаапасало, то обязательно это пропойте, покачивая головой. В составе финской сборной много футболистов, которые при прочих обстоятельствах могли защищать цвета других стран. По этническому составу – «суоми» одна из самых разносторонних команд на Евро-2020.

26-летний полузащитник родился в смешанной семье – его отец играл в Финляндии и познакомился с белокурой красавицей, которая в 1994 году подарила ему первенца. Хавбек был связан контрактными обязательствами с «Линкольном», но за первый состав не играл. Тэйлор на протяжении года находился в системе «Ноттингем Форест», но «лесники» не могут считать левого вингера своим воспитанником. Тэйлор известен пушечным ударом и хорошей стартовой скоростью. Роберт – несостоявшийся конкурент Фодена, Стерлинга и Рэшфорда в составе «трёх львов».

Даниэль О'Шоннесси, Ирландия

Роберт О`Шоннесси прекрасно понимает отца Тэйлора – он также не смог устоять перед утончённой красотой финской девушки и связал себя с ней узами браками. Даниэль с ранних лет позиционировал себя как финна – он вряд ли празднует День святого Патрика и точно не употребляет пиво марки «Гиннесс». Центральный защитник поработал в «Брентфорде» и «Челтнэме», но последние три года трудится на родине. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» интересовались им в 2012 году, но он выбрал «Метц». О`Шоннесси – единственный представитель финского чемпионата в заявке «суоми». В сборной Ирландии ему бы пришлось биться за место в основе с Иганом из «Шеффилд Юнайтед», Даффи из «Брайтона» и О`Ши из «Вест Бромвича».

Фредрик Йенсен, Дания

Уроженец Финляндии – сын датчанина и шведки, он блестяще разговаривает на языках предков и пытается найти свою игру в «Аугсбурге». Атакующему полузащитнику, регулярно оказывающемуся на фланге в качестве вингера, в сентябре исполнится 23 года, и на Евро-2020 Маркку Канерва пока обходился без него. Йенсен – воспитанник «Твенте», в котором оказался в 2013 году. Именно в клубе из Энсхеде он дебютировал на взрослом уровне. В сборной Дании Йенсену бы пришлось сражаться за выход на поле с Эриксеном.

Роберт Иванов, Россия

Роберт – сын русского мужчины и финской женщины. Он уважает культуру исторической родины, поэтому его ник в Instagram – «русский солдат». Роберт отличается высоким ростом (197 см) и играет в чемпионате Польши. Портал Transfermarkt сообщает, что у Иванова есть российское гражданство, поэтому в теории он мог бы сыграть против бельгийцев в первом туре Евро-2020. В сборной России Роберт бы конкурировал с Джикией и Семёновым, которые провалили задачу по нейтрализации Лукаку.

Томас Лам, Нидерланды

27-летний центральный защитник родился в Нидерландах в семье голландца и финки, но на исторической родине никогда не играл. Отец Лама скончался от рака в 2009 году, не дожив 6 лет до дебюта Томаса в составе сборной Финляндии. В силу универсальности экс-игрок «Ноттингема» закрывает также позицию опорного хавбека. В сборной Нидерландов Ламу пришлось бы отвоёвывать место в стартовой обойме у де Лигта, де Врея, Аке и Блинда.

Расмус Шуллер, Германия

29-летний центральный полузащитник гордится немецкими корнями – его дед жил в Гамбурге и на генетическом уровне передал внуку светлые волосы и голубые глаза. Расмус – один из самых улыбчивых игроков сборной Финляндии, очень солнечный парень. Свободное время он предпочитает проводить с родными сёстрами, а также обожает четвероногих друзей – собак. В сборной Германии Шуллер вряд ли вышел бы на поле – на Евро-2020 в распоряжении Йоахима Лёва есть Рюдигер, Зюле, Гинтер, Хуммельс и Кох.

Нико Хямяляйнен, США

Уроженец Далласа стал плодом любви афроамериканской девушки и финского мужчины, который был профессиональным футболистом несколько лет. Отец Нико отправился в США для устройства на работу и осел там вместе с супругой. Хямяляйнен – левый защитник, а его контрактом на протяжении 7 лет владеет лондонский «Куинз Парк Рейнджерс». В сборной США финский защитник стал бы соперником Брукса, Маккензи, Циммермана и Рима за место в стартовой обойме. В первом матче чемпионата Европы Нико сыграть не довелось, а всего в его активе 6 встреч за «суоми». В прошлом сезоне финн провёл в Чемпионшипе 22 матча и окончательно убедил Канерву в своей необходимости. Хямяляйнен оценивается аналитиками Transfermarkt в полмиллиона евро.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ