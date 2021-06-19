Сорокин объяснил, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у Джикии

После победного матча с финнами на чемпионате Европы 2020 года форвард сборной России Артём Дзюба забрал капитанскую повязку у Георгия Джикии. Болельщики в основном неодобрительно встретили такой поступок лидера атакующей линии команды.

Тем не менее, глава российского оргкомитета турнира Алексей Сорокин в эфире «Матч ТВ» заявил, что дело не в личных амбициях Дзюбы. Дело в том, что нападающий «Зенита» должен был вручить повязку юным болельщикам в рамках программы «Детские улыбки». По инициативе РФС и российского оргкомитета игру с финнами посетили 480 детей, которым нужна помощь.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».