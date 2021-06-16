Колосков: «Сомнений в победе России над Финляндией нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от поединка сборных России и Финляндии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Сомнений в победе нет. Если сегодня выйдут с полной самоотдачей - биться за территорию, а не за голы - то все получится», - цитирует Колоскова издание Sport24.

Матч сборных Финляндии и России пройдет в среду, 16 июня, начало - 16:00 по местному времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

Российская команда неудачно стартовала на турнире, потерпев крупное поражение от бельгийцев со счетом 0:3.

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