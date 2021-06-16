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Колосков: «Сомнений в победе России над Финляндией нет»

16 Июня 2021, 12:48,

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от поединка сборных России и Финляндии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Сомнений в победе нет. Если сегодня выйдут с полной самоотдачей - биться за территорию, а не за голы - то все получится», - цитирует Колоскова издание Sport24.

Матч сборных Финляндии и России пройдет в среду, 16 июня, начало - 16:00 по местному времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

Российская команда неудачно стартовала на турнире, потерпев крупное поражение от бельгийцев со счетом 0:3.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Вячеслав Колосков, Сборная Финляндии
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Комментарии (5)
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2
jUMPER
16 Июня 2021, 14:13

конешно сомнехний нетука...вони жа понимають шо их на хозяство к мине сошлють...))) а тамака рабить нада от зори до зори...а не пузури хонять...)))

0
ирвин-schalke
16 Июня 2021, 13:44

Сомнения всегда могут быть,мы не топ сборная,Колоскову бы лучше молчать,иначе потом позора не оберется за свою уверенность.

0
ILLNAT
16 Июня 2021, 13:30

Биться за территорию а не за голы ? Это разве о футболе речь? А мы наивные считали,что в футболе идет борьба за голы,кто больше забьет.) Оказывается-ничего подобного.)
Или чего-то дедушка Колосков напутал.)

3
Карыч Кар
16 Июня 2021, 13:24

Г-н Колосков собрался биться как в том анекдоте. Поехал богатырь дракона искать для битвы честной. Скакал, скакал и видит пещера огромная! Стал он пещеру кричать нехорошие слова, дракона звать на битву лютую! Орал, орал - тишина. Отдохнул и новой силой орать начал. Когда пещера повернулась и дракон сказал богатырю: Драться хочешь? Будем драться! В жопу только зачем орать!?

1
ARTUR
16 Июня 2021, 13:28

ааахххахаххаааххххааа..... очень точно ты подобрал анекдот ))) я сколько помню как этот утырок что подобное озвучит так и все в жопу ))

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