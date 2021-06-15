Канчельскис: «В матче с финнами есть возможность изменить отношение к сборной. Надо брать три очка»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы с финнами.

- В игре с финнами у нас наибольшие шансы набрать три очка, чем с другими соперниками. Согласны?

- Всегда есть шансы обыграть любого соперника. Надо выходить и выигрывать. Я только не понимаю, почему мы делим игры на те, в которых можем набрать очки, и где это будет сделать сложно. А если с финнами мы не сможем набрать очки, тогда что? Если мы выходим на поле, надо играть против любой команды. А мы проиграли бельгийцам и говорим, что та игра была нам не нужна. Мы сразу сдались. Теперь самая важная встреча для нас с финнами. А если там что-то случится? Будет самый важный матч с датчанами?

- Тогда уже он будет не так важен.

- Все соперники одинаково важны. Да, есть команды посильнее, есть послабее, но с любыми нужно играть. Тем более, у себя дома, в Питере. Нужно достойно играть, а не на первой передаче, пешком, как с бельгийцами. Надо показывать хоть какую-то агрессию, делать что-то. Хоть бы кто-то желтую карточку получил за агрессивные действия. Как без «горчичников» играть в футбол? Может, он бы кого-то завел. Кто-то мяч бы пнул в игрока. Но не было ничего. Я не призываю выходить на поле и убивать соперника, но футбольная агрессия должна быть на поле. Без нее никак. Но это уже дело не наше, а тренерского штаба, чтобы настроить команду. А так получается, что с финнами теперь одна из решающих игр. Если не возьмем очки – будет большая проблема.

- Ждете ротацию состава?

- Наверное, она должна быть. Тренерский штаб должен что-то делать. Но мы не знаем, что происходит внутри. Может, кто-то не здоров, или психологическое состояние не лучшее. Многое влияет на футболистов. Думаю, можно даже поставить молодых ребят. Если они готовы. Главное чтобы была самоотдача, а не так, как с Бельгией. Ничего не было видно. Надо показать, что мы хозяева, что играем для своих болельщиков.

- Может, стоит дать шанс Соболеву в атаке?

- Не знаю, в каком он состоянии. Поражение от бельгийцев было ударом для команды, которая играла при своих болельщиках. Понятно, что проиграть можно всегда, но чтобы так, без борьбы и желания… Вот в чем проблема. Уровень нашего футбола падает. И сборной тоже. Мы не могли сражаться с бельгийцами на равных. Но хотя бы должно быть движение, борьба. А проиграть так безалаберно – это удручает. Пока мы обыгрывали посредственные команды: Кипр. Шотландию, Люксембург. Сейчас есть возможность изменить отношение к себе, к сборной. Нужно брать три очка с финнами.

- Финны неожиданно выиграли свой первый матч. Видели его?

- Да, конечно. Они были организованы, дисциплинированы. У них нет явных лидеров. Можно отметить только Пукки. Но как раньше был Яри Литманен, таких футболистов у них нет. Но финны играли конкретно на результат. Они его и добились. Понятно, что там чуть не случилась трагедия с Эриксеном. Слава богу, он жив и здоров. Думаю, этот эпизод сильно повлиял на датскую сборную. Она не пришла в себя после такого шока. Может даже до сих пор. Это для всех стало шоком, а для них это партнер по команде. А так в матче должна была быть ничья 1:1, если бы забили пенальти. Для нас это было бы хорошо.

- Предстоящая встреча будет по сути ключевой для нас. Ребят не задавит высокая ответственность?

- Для нас все матч ключевые. Не только с финнами. А если мы им проиграем, тогда что?

Все матчи важны. Мы же говорим о сборной и о престиже. К тому же это наш рейтинг. Когда его поднимать, если не сейчас?

- Учитывая, что нам надо забивать, не исключаете появления сразу двух нападающих в стартовом составе?

- Вряд ли. Если мы никогда не играли в два форварда, то бросаться в крайности какой смысл? Черчесов не будет этого делать.

- Мы и в двух центральных защитников не играли, но Черчесов с бельгийцами выбрал такую схему.

- Это да, но я думаю, впереди схема не поменяется, и мы будем играть с одним Дзюбой. Возможно, по ходу встречи будут замены. Посмотрим. Но ломать схему игры тяжело, ведь нужно будет перестраиваться. При двух нападающих у тебя должны быть классные фланговые игроки. У нас таких нет. Плюс должны быть два хороших хавбека в середине поля, которых у нас тоже нет. Как мы будем играть в два форварда? Просто будет небольшая ротация состава.

- В защите?

- Возможно. Но опять-таки кто как себя чувствует.

Елена Григорьевская