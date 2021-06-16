Губерниев назвал сборную России «сынами Станислава»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к футболистам сборной России перед матчем против Финляндии.

Губерниев написал в личном телеграм-канале, что сборная России уже раньше обыгрывала Финляндию с большим преимуществом, поэтому комментатор верит, что результат прошлых лет повторится. Также Губерниев назвал игроков российской национальной команды «сынами Станислава», которые должны «сыграть, как сможете».

Первый матч на чемпионате Европы 2020 года сборная России проиграла Бельгии. Этот поединок смотрел каждый третий житель Москвы, тем самым сделав встречу самым просматриваемым событием на телевидении за неделю.

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