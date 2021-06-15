Матч Бельгия - Россия посмотрели 30% москвичей

Первый поединок сборной России включили 30% жителей Москвы, то есть, каждый третий телевизор в столице.

Самыми просматриваемыми телевизионными событиями для москвичей с 7 по 13 июня стали сразу три матча чемпионата Европы 2020 года - Бельгия против России, матч-открытие между Италией и Турцией и противостояние Нидерландов и Украины. Этими данными делится Mediascope. У поединков Турция - Италия и Нидерланды - Украина по 17% охвата.

Также в рейтинг вошли новостные передачи на телеканале «Россия 1» и российский сериал «По разным берегам».

Напомним, что сборная России проиграла бельгийцам со счётом 0:3.

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