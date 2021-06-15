Матч Бельгия - Россия посмотрели 30% москвичей

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15 Июня 2021, 20:24,
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Первый поединок сборной России включили 30% жителей Москвы, то есть, каждый третий телевизор в столице.
Самыми просматриваемыми телевизионными событиями для москвичей с 7 по 13 июня стали сразу три матча чемпионата Европы 2020 года - Бельгия против России, матч-открытие между Италией и Турцией и противостояние Нидерландов и Украины. Этими данными делится Mediascope. У поединков Турция - Италия и Нидерланды - Украина по 17% охвата.
Также в рейтинг вошли новостные передачи на телеканале «Россия 1» и российский сериал «По разным берегам».
Напомним, что сборная России проиграла бельгийцам со счётом 0:3.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Чемпионат Европы-2020
Но, думаю, расстроились далеко не все. На Бельгию ставили, поди-ка. С таким коэффициентом, который был, мог бы быть лютый разнос :) А так, конечно, обидно, когда сборная проигрывает у всех на виду.
Кстати многие давали на Бельгию 1.95,я даже малец был в шоке,такая щедрость буков)))))