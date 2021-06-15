Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Матч Бельгия - Россия посмотрели 30% москвичей

15 Июня 2021, 20:24,

Первый поединок сборной России включили 30% жителей Москвы, то есть, каждый третий телевизор в столице. 

Самыми просматриваемыми телевизионными событиями для москвичей с 7 по 13 июня стали сразу три матча чемпионата Европы 2020 года - Бельгия против России, матч-открытие между Италией и Турцией и противостояние Нидерландов и Украины. Этими данными делится Mediascope. У поединков Турция - Италия и Нидерланды - Украина по 17% охвата.

Также в рейтинг вошли новостные передачи на телеканале «Россия 1» и российский сериал «По разным берегам». 

Напомним, что сборная России проиграла бельгийцам со счётом 0:3. 

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Сборная Бельгии, Чемпионат Европы-2020
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
15 Июня 2021, 21:13

Но, думаю, расстроились далеко не все. На Бельгию ставили, поди-ка. С таким коэффициентом, который был, мог бы быть лютый разнос :) А так, конечно, обидно, когда сборная проигрывает у всех на виду.

0
ирвин-schalke
15 Июня 2021, 21:49

Кстати многие давали на Бельгию 1.95,я даже малец был в шоке,такая щедрость буков)))))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду