​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой

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14 Июня 2021, 19:43,
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В понедельник популярная телеведущая Ольга Бузова стала гостьей эфира «Матч ТВ». Звезда телеэкрана постаралась подбодрить футболистов сборной России после неудачного старта на Евро-2020 посредством мотивационной речи.
Пресс-служба сборной России отреагировала на эту речь Бузовой, отставив в Twitter следующую запись: «Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией».
Второй поединок на чемпионате Европы сборная России проведёт уже 16 июня. В этот день в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится против Финляндии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Ольга Бузова
инвалиды
После чемпионата мира когда сборная России не показав ничего особенного пыхтя на одном энтузиазме добралась до четвертьфинала, вдруг затрубили фанфары превознося великого стратега Черчесова и "великого" нападающего всех времен Дзюбу у которого хорошо получается только свои мячики закатывать в женские "ворота". Да нет уже Стрельцовых, Бобровых и других гениев футбола. Но есть Дзюбы, Кокорины и другие которые получив огромные "бабки" только и умеют, что выпендриваться, а не показывать хотя бы средний уровень от мирового класса. Все ребята жите скоро и Финны воткнут.