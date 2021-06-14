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​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой

14 Июня 2021, 19:43,

В понедельник популярная телеведущая Ольга Бузова стала гостьей эфира «Матч ТВ». Звезда телеэкрана постаралась подбодрить футболистов сборной России после неудачного старта на Евро-2020 посредством мотивационной речи.

Пресс-служба сборной России отреагировала на эту речь Бузовой, отставив в Twitter следующую запись: «Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией».

Второй поединок на чемпионате Европы сборная России проведёт уже 16 июня. В этот день в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится против Финляндии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Ольга Бузова
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Комментарии (2)
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1
Bianconero10
14 Июня 2021, 20:04

инвалиды

0
Juriko54
14 Июня 2021, 19:55

После чемпионата мира когда сборная России не показав ничего особенного пыхтя на одном энтузиазме добралась до четвертьфинала, вдруг затрубили фанфары превознося великого стратега Черчесова и "великого" нападающего всех времен Дзюбу у которого хорошо получается только свои мячики закатывать в женские "ворота". Да нет уже Стрельцовых, Бобровых и других гениев футбола. Но есть Дзюбы, Кокорины и другие которые получив огромные "бабки" только и умеют, что выпендриваться, а не показывать хотя бы средний уровень от мирового класса. Все ребята жите скоро и Финны воткнут.

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