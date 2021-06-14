​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой

В понедельник популярная телеведущая Ольга Бузова стала гостьей эфира «Матч ТВ». Звезда телеэкрана постаралась подбодрить футболистов сборной России после неудачного старта на Евро-2020 посредством мотивационной речи.

Пресс-служба сборной России отреагировала на эту речь Бузовой, отставив в Twitter следующую запись: «Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией».

Второй поединок на чемпионате Европы сборная России проведёт уже 16 июня. В этот день в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сразится против Финляндии.