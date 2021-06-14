​Бузова подбодрила игроков сборной России

Известная телеведущая Ольга Бузова подбодрила футболистов сборной России, выступив с эмоциональной речью в эфире «Матч ТВ».

«Просто не бойтесь, как не боюсь я. Я пою, как будто бы никто не слышит, танцую, как будто бы никто видит. Идите в атаку и рвите! Соберитесь!» - сказала Бузова.

Также Ольга Бузова призвала болельщиков не критиковать, а поддержать сборную России. Телеведущая отметила, что сама была замужем за футболистом [за Дмитрием Тарасовым – прим.] и знает, настолько тяжёл этот труд.

Напомним, что сборная России в первом матче на чемпионате Европы проиграла Бельгии со счётом 0:3.