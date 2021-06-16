Широков - о матче с Финляндией: «Важен результат, а не красивая игра»

Экс-футболист ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением относительно предстоящего поединка между сборными Финляндии и России во втором туре групповой стадии Евро-2020.

«Главное, чтобы выиграли. Важен результат, а не красивая игра. Пусть как финны с Данией один раз до ворот дойдут и выиграют», - приводит слова Широкова Sport24.

Матч Финляндия - Россия пройдет в среду, 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

Добавим, что в первом туре Россия была разгромлена Бельгией (0:3), а Дания неожиданно проиграла Финляндии (0:1).