Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Широков - о матче с Финляндией: «Важен результат, а не красивая игра»

16 Июня 2021, 12:22,

Экс-футболист ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился мнением относительно предстоящего поединка между сборными Финляндии и России во втором туре групповой стадии Евро-2020.

«Главное, чтобы выиграли. Важен результат, а не красивая игра. Пусть как финны с Данией один раз до ворот дойдут и выиграют», - приводит слова Широкова Sport24.

Матч Финляндия - Россия пройдет в среду, 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

Добавим, что в первом туре Россия была разгромлена Бельгией (0:3), а Дания неожиданно проиграла Финляндии (0:1).

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Роман Широков, Сборная Финляндии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду