Заболотный: «У Фернандеса всё хорошо, он готов на 100%»

Форвард сборной России Антон Заболотный поведал о состоянии здоровья флангового защитника Марио Фернандеса, получившего повреждение по ходу поединка против команды Финляндии (1:0) в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«У Марио все хорошо, никаких жалоб нет. Я думаю, что он готов на 100%», - приводит слова нападающего издание Sport24.

Поединок Дания - Россия пройдет в Копенгагене в понедельник, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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