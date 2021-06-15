Бышовец: «Мы ничем не отличаемся в атаке от финнов»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Финляндии.

- Прежде всего, какие ожидания от матча?

- Тут все является настолько очевидным: нам нужна только победа. У нас просто нет другого пути. Наша сборная должна была провести анализ и понять, чего не хватило нам в матче с Бельгией, переосмыслить все это, также проанализировать игру сборной Финляндии против Дании. Пусть матч был драматичный и даже трагичный, но мы все-таки увидели воочию состояние нашего соперника. Преимущество Дании было по ходу матча, перевес по ударам был 20 к 1. Что касается нашей команды, то у нас во всех линиях есть моменты, которые надо улучшать. Это же касается и структуры игры, организации атак, это очевидно. В предстоящей встрече все акценты будут сделаны только на победу.

- Насколько удивили финны в игре против сборной Дании?

- Я бы не сказал, что они удивили. Команда реально оценивала свои возможности и построила игру от обороны, уповая на контратаки. За исключением одного момента они ничего и не создали.

- На результат наложил отпечаток инцидент с Эриксеном?

- Конечно. Потеря такого игрока, как Эриксен, не могла не сказаться. Это сказалось и на качестве игры, и на психологии. Поэтому Финляндия оказалась в выигрышном положении. Все-таки Эриксен - очень важный игрок в сборной Дании, он являлся катализатором креативности в атаке.

- Как считаете, будут ли изменения в составе нашей сборной?

- На этот матч у команды конкретные задачи. Кроме победы нас ничего не устраивает. Я думаю, что изменения в составе будут. Они должны быть, потому что результат показал, что мы ничем не отличаемся в сравнительных характеристиках атаки от финнов. У нас один удар в створ, который нанес Фернандес, что у Финляндии один удар, который стал голом. Такую информацию мы имеем об уровне атаки обеих команд. Да, конечно, Бельгия по уровню игроков очень сильная команда, которая по составу намного сильнее Дании, но все же. Да, мы начали игру инициативно, но все это было не подкреплено сбалансированностью игры команды. Игра в обороне оставила много вопросов. Но вопросы, связанные с составом, - это выбор главного тренера. Я думаю, что изменения будут. Атакуя, мы должны помнить об обороне и не ослаблять её настолько, насколько было в матче с Бельгией.

- Домашняя арена скажется на игре нашей сборной?

- Мы - хозяева. А хозяева - это уже преимущество в выборе тактики и ритма игры, и скорости. Я оптимистично смотрю на предстоящий матч, во всяком случае, не драматично.

Николай Алексеев

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