Семшов оценил шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020

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15 Июня 2021, 12:55,
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил шансы команды Станислава Черчесова на выход в плей-офф чемпионата Европы-2020.
«Не сомневаюсь, что наша команда выйдет в плей-офф. Три команды из группы могут пройти дальше. Поэтому считаю, что шансы очень велики», - приводит слова Семшова ТАСС.
В стартовом поединке на турнире сборная России играла против Бельгии и потерпела крупное поражение со счетом 0:3. Следующим соперником подопечных Черчесова станет Финляндия. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 июня, начало - 16:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Игорь Семшов
Господи, ну выйдет она на бровях из группы и что? В первом же матче плей-офф любой соперник вынесет её с чемпионата со свистом. Без системных изменений в российском футболе всё будет либо как сейчас, либо ещё хуже.