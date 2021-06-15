Семшов оценил шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил шансы команды Станислава Черчесова на выход в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Не сомневаюсь, что наша команда выйдет в плей-офф. Три команды из группы могут пройти дальше. Поэтому считаю, что шансы очень велики», - приводит слова Семшова ТАСС.

В стартовом поединке на турнире сборная России играла против Бельгии и потерпела крупное поражение со счетом 0:3. Следующим соперником подопечных Черчесова станет Финляндия. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 июня, начало - 16:00 по московскому времени.

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