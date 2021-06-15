Тренер сборной Финляндии: «В матче с Россией нас устроит ничья»

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15 Июня 2021, 13:49,
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Наставник сборной Финляндии Марку Канерва пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с командой России в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
«Если надеяться на ничью, это отразится на настроении игроков. Будет сложно играть с Россией. Если будет ничья, нас это вполне устроит», - цитирует тренера издание Sport24.
Поединок сборных Финляндии и России состоится завтра, 16 июня, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени.
Напомним, что в первом туре соревнований Россия уступила Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия сенсационно обыграла Данию (1:0).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Финляндии, Марку Канерва