Тренер сборной Финляндии: «В матче с Россией нас устроит ничья»

Наставник сборной Финляндии Марку Канерва пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с командой России в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Если надеяться на ничью, это отразится на настроении игроков. Будет сложно играть с Россией. Если будет ничья, нас это вполне устроит», - цитирует тренера издание Sport24.

Поединок сборных Финляндии и России состоится завтра, 16 июня, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени.

Напомним, что в первом туре соревнований Россия уступила Бельгии со счетом 0:3, а Финляндия сенсационно обыграла Данию (1:0).

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