Сафонов: «Если честно, не успел понять, волнуюсь или нет, как мяч залетел в ворота»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов подвёл итоги матча с финской командой (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Когда вам главный тренер сказал, что вы будете играть? Может быть, вы сами это поняли или раньше было объявление?

- Я догадывался, что есть такой вариант, еще вчера. Но сегодня на установке я в этом полностью убедился. В любом случае я готовлюсь к каждому матчу, как будто я играю, потому что мало что может случиться. Поэтому я был полностью готов.

- Как входили в игру? Понятно, что нужно было почувствовать мяч, может быть, отразить какой-то мяч, атаку, чтобы войти в игру? Как у вас это было, вы волновались? Когда стартовый свисток случился или после какого эпизода почувствовали, что вы здесь, и все в порядке?

- Я если честно, не успел понять, волнуюсь или нет, как мяч залетел в ворота. Но после отмены гола я понял, что ничего бояться не надо точно. Будет только хуже, если мы будем бояться. Может, как в прошлом матче, это нам помешает добиться положительного результата. Поэтому я был спокоен и старался зарядить ребят, кто меня слышал. Конечно, поддержка не давала докричаться до всех, но кто слышал, старался их зарядить и как-то поддержать. В итоге все у нас получилось.

- Эпизод с пропущенным голом. Как это чувствуется, вот вроде только вышел, и раз, уже вынимаешь из сетки. Это как-то дестабилизирует?

- Я думаю, что это индивидуальное. Я просто воспринял, что это случилось, и нужно это исправлять.

- По поводу работы с защитниками. Сегодня перед вами были Дивеев и Джикия. Кто кого больше пытался успокаивать и подбадривать - вы или они?

- Мне сегодня не требовалась поддержка, сегодня хороший день для меня. Я чувствовал себя отлично и старался их зарядить. Не знаю, слышали меня или нет, надо будет у них в раздевалке спросить, но я старался как-то поддержать и заводить.

- Единственный мяч финны датчанам забили с пенальти. Вы со Стауче разбирали кто куда бьет, были ли готовы к тому, что назначат 11-метровый?

- Естественно, мы смотрим, куда бьют ребята. Если футболист бьет все мячи в один угол, то, естественно, мы об этом знаем, и вывод сам напрашивается. Естественно, мы разбирали, и я был готов морально. Было понимание, кто куда примерно бьет, уже были какие-то мысли. Это не стало бы каким-то сюрпризом для меня, и мы бы сразились в этой схватке.

- Самый тяжелый напряженный момент в игре, когда вы поняли, что сейчас было близко?

- Если честно, я даже не вспомню таких моментов, мне даже в игру вступать не приходилось. Два раза в меня ударили, остальные разы только из-за ворот мячи доставал.

- В целом играть на Евро - это удовольствие?

- 100%, при такой поддержке. Когда мы вышли, весь стадион пел гимн, это что-то незабываемое, это сразу заряжает на игру. Это важный для меня опыт, я счастлив, что его получил.