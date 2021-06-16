​Марио Фернандеса унесли с поля на носилках, на замену вышел Караваев

Сборная России в первом тайме матча против Финляндии потеряла одного из своих ведущих футболистов. Марио Фернандес жёстко упал на газон и не смог продолжить игру. Защитника унесли с футбольного поля на носилках. Станиславу Черчесову в срочном порядке пришлось выпускать на замену Вячеслава Караваева.

Стоит отметить, что в первой игре Евро-2020 против Бельгии Караваев тоже вошёл в игру после травмы игрока. Тогда повреждение получил Юрий Жирков. На чемпионате Европы 37-летний футболист больше не сыграет.

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