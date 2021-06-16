​Марио Фернандеса унесли с поля на носилках, на замену вышел Караваев

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16 Июня 2021, 16:30,
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Сборная России в первом тайме матча против Финляндии потеряла одного из своих ведущих футболистов. Марио Фернандес жёстко упал на газон и не смог продолжить игру. Защитника унесли с футбольного поля на носилках. Станиславу Черчесову в срочном порядке пришлось выпускать на замену Вячеслава Караваева.
Стоит отметить, что в первой игре Евро-2020 против Бельгии Караваев тоже вошёл в игру после травмы игрока. Тогда повреждение получил Юрий Жирков. На чемпионате Европы 37-летний футболист больше не сыграет.
Следить за игрой Финляндия – Россия можно в трансляции в текстовом формате.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес