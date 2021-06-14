Назначены судьи на матч Финляндия - Россия

Назначена судейская бригада на поединок второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Финляндии и России. Как рапортует пресс-служба УЕФА, эту встречу обслужит голландец Данни Маккели.

Помогать ему на бровках будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис (помощники). Иштван Ковач - четвертый рефери. VAR: Пол ван Букел, Кевин Блом, Бенжамен Пажес, Жером Брисар.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В первом туре групповой стадии Евро-2020 Россия крупно уступила Бельгии (0:3), а Финляндия обыграла Данию (1:0).

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