​Миранчук забил первый гол сборной России на Евро-2020

Сборная России в среду проводит свой второй матч на чемпионате Европы. Нельзя сказать, что команда Станислава Черчесова смотрится мощно в игре против Финляндии, но в конце первого тайма «наши парни» всё-таки открыли счёт. Это сделал Алексей Миранчук, которому удался качественный удар в верхний угол. Это первый гол сборной России на Евро-2020.

Следить за развитием событий в матче Финляндия – Россия, проходящим в Санкт-Петербурге, можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.