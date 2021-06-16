​Миранчук забил первый гол сборной России на Евро-2020

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16 Июня 2021, 16:53,
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Сборная России в среду проводит свой второй матч на чемпионате Европы. Нельзя сказать, что команда Станислава Черчесова смотрится мощно в игре против Финляндии, но в конце первого тайма «наши парни» всё-таки открыли счёт. Это сделал Алексей Миранчук, которому удался качественный удар в верхний угол. Это первый гол сборной России на Евро-2020.
Следить за развитием событий в матче Финляндия – Россия, проходящим в Санкт-Петербурге, можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Алексей Миранчук