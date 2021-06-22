Салихова: «Ошибка Зобнина не была ключевой в проигрыше сборной России»

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22 Июня 2021, 08:32,
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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поражении сборной России от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 1:4.
«Для меня все было ожидаемо. Зобнина надо поддержать. Его ошибка не была ключевой в проигрыше. Нужно пересмотреть принципы функционирования российского футбола», - передает слова Салиховой издание Sport24.
По итогам трех туров групповой стадии сборная России финишировала на четвертом месте и завершила участие в соревнованиях.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Роман Зобнин, Зарема Салихова
Ключевой не была, но Рома ошибся оооочень не вовремя.
Гражданская жена это в браке без венчания. А это сожительница)