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Черчесов - третий худший тренер сборной России по проценту выигранных матчей

22 Июня 2021, 01:51,

Глава РФС Александр Дюков отказался говорить об отставке Станислава Черчесова после провала команды на чемпионате Европы. Если обратиться к показателям команды под его руководством по сравнению с предшественниками, увидим, что сегодня было 21-е поражение команды при Черчесове во главе (24 победы и 13 ничьих). Это в два раза больше, чем у его ближайшего «конкурента» Гуса Хиддинка - 10 при 22 победах и 7 ничьих. При этом у руля национальной команды они провели примерно столько же времени - 5 лет против 4.

По проценту победных матчей Черчесов откатился на 11-е место из 13 (41,4%). Меньше только у Бориса Игнатьева (40,0%) и Анатолия Бышовца (0%).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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