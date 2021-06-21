Эксперты оценили шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020

Футбольные аналитики из Gracenote оценили шансы национальных команд на выход в плей-офф чемпионата Европы-2020. Согласно оценке экспертов, вероятность выхода сборной России в 1/8 финала континентального турнира составляет 45%.

Напомним, что в третьем туре групповой стадии Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Дании. Поединок состоится в Копенгагене сегодня, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этой игрой российская команда занимает второе место в группе B, а датская сборная располагается на четвертой позиции.