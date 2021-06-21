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Эксперты оценили шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020

21 Июня 2021, 11:18,

Футбольные аналитики из Gracenote оценили шансы национальных команд на выход в плей-офф чемпионата Европы-2020. Согласно оценке экспертов, вероятность выхода сборной России в 1/8 финала континентального турнира составляет 45%.

Напомним, что в третьем туре групповой стадии Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Дании. Поединок состоится в Копенгагене сегодня, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этой игрой российская команда занимает второе место в группе B, а датская сборная располагается на четвертой позиции.

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Выйдет ли России из группы B?

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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Комментарии (2)
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1
Марченко Максим
21 Июня 2021, 13:19

Я проголосовал за то что с третьего места не выйдет ,большинство придерживается такого же мнения.Скорее всего так и будет . Аналитики дали 45% на проход ,что-то они перегнули палку ))),максимум 25% )) Дания выиграет 99.9% этот матч и выйдет со второго места .)

1
Misha_diablo_football
21 Июня 2021, 11:33

и это благодаря победе с минимальным счетом над финнами и поражения датчан от тех же скандинавцев...

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