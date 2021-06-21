Эксперты оценили шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020

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21 Июня 2021, 11:18,
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Футбольные аналитики из Gracenote оценили шансы национальных команд на выход в плей-офф чемпионата Европы-2020. Согласно оценке экспертов, вероятность выхода сборной России в 1/8 финала континентального турнира составляет 45%.
Напомним, что в третьем туре групповой стадии Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Дании. Поединок состоится в Копенгагене сегодня, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Перед этой игрой российская команда занимает второе место в группе B, а датская сборная располагается на четвертой позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России
Я проголосовал за то что с третьего места не выйдет ,большинство придерживается такого же мнения.Скорее всего так и будет . Аналитики дали 45% на проход ,что-то они перегнули палку ))),максимум 25% )) Дания выиграет 99.9% этот матч и выйдет со второго места .)
и это благодаря победе с минимальным счетом над финнами и поражения датчан от тех же скандинавцев...